С экс-главы племзавода "Дружба" взыскали 21 млн рублей

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Суды решили, что Василий Белов растратил деньги, когда арендовал транспортные средства.

Суд Октябрьского района Самары вынес решение по иску ООО "Племенной завод "Дружба" к бывшему гендиректору Василию Белову. Как указано в иске, один из видов деятельности племенного завода является торговля молочной продукцией своего производства. И в период с 2013 по 2017 гг. по указанию гендиректора его заместителем был заключен договор аренды транспортных средств с разными людьми. Плата определялась как 13% от полученной выручки за месяц, но не менее фиксированной ставки (4500-5500 в день). В итоге истец теперь просил взыскать с бывшего гендиректора более 21 млн рублей.

Ответчик заявил встречный иск — о неосновательном обогащении. По мнению ответчика, сумма вреда не должна превышать чуть более 16 млн — Белов и его представитель предоставили свои расчеты. Также Белов просил взыскать с завода 509 тысяч, так как имелся чек на внесение этих денег в кассу.

Кроме того, указывается, что Кошкинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Белова 6 июля 2024 года. Согласно сайту Кошкинского районного суда, Василия Белова судили по шести эпизодам растраты.

В итоге суд Октябрьского района постановил: иск к Белову удовлетворить и взыскать в качестве вреда, причиненного преступлением, более 21 млн рублей. С "Дружбы" в адрес Белова суд постановил взыскать 509 тыс. руб. в качестве неосновательного обогащения. 
 

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

