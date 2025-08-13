С экс-главы племзавода "Дружба" взыскали 21 млн рублей

Суды решили, что Василий Белов растратил деньги, когда арендовал транспортные средства.

Суд Октябрьского района Самары вынес решение по иску ООО "Племенной завод "Дружба" к бывшему гендиректору Василию Белову. Как указано в иске, один из видов деятельности племенного завода является торговля молочной продукцией своего производства. И в период с 2013 по 2017 гг. по указанию гендиректора его заместителем был заключен договор аренды транспортных средств с разными людьми. Плата определялась как 13% от полученной выручки за месяц, но не менее фиксированной ставки (4500-5500 в день). В итоге истец теперь просил взыскать с бывшего гендиректора более 21 млн рублей.

Ответчик заявил встречный иск — о неосновательном обогащении. По мнению ответчика, сумма вреда не должна превышать чуть более 16 млн — Белов и его представитель предоставили свои расчеты. Также Белов просил взыскать с завода 509 тысяч, так как имелся чек на внесение этих денег в кассу.

Кроме того, указывается, что Кошкинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Белова 6 июля 2024 года. Согласно сайту Кошкинского районного суда, Василия Белова судили по шести эпизодам растраты.

В итоге суд Октябрьского района постановил: иск к Белову удовлетворить и взыскать в качестве вреда, причиненного преступлением, более 21 млн рублей. С "Дружбы" в адрес Белова суд постановил взыскать 509 тыс. руб. в качестве неосновательного обогащения.

