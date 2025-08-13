Экс-глава села в Красноярском районе выслушал приговор за препятствие предпринимательской деятельности

В Красноярском районе бывший глава сельского поселения признан виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности.
Следствием и судом установлено, что в 2021 г. осужденный не принял мер к исполнению судебных решений о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли.
В 2023 г. он же из-за личных неприязненных отношений с директором организации отказал ему в выкупе указанных земельных паев.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 200 тыс. руб. в доход государства, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...