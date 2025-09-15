16+
Суды Происшествия

Прокуратура судится за площадку бывшего Самарского завода клапанов

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Прокуратура Самарской области подала в суд иск к компании "ТОП-Строй", связанной с известным самарским бизнесменом Алексеем Леушкиным, о возврате в госсобственность 3,73 гектара земли под бывшим заводом клапанов на улице Григория Засекина в Самарском районе, на правом берегу реки Самары. Об этом пишет "Самарское обозрение".

Иск прокуратуры Самарской области поступил в суд Самарского района 4 сентября. Первое заседание по делу состоится 10 октября 2025 года. Вторым истцом в карточке дела указано ТУ Роисмущества в Самарской области.

Ответчики — ООО "ТОП-Строй", ДУИ городского округа Самара, министерство имущественных отношений Самарской области, кадастровый инженер Владимир Карамзин. 

Предметом спора являются три участка земли общей площадью более 3,73 га на площадке бывшего завода клапанов, собственником которых является компания "ТОП-Строй", связанная с известным бизнесменом Алексеем Леушкиным. Прокуратура требует истребовать эту землю в федеральную собственность. На минувшей неделе суд наложил на спорную землю арест в качестве обеспечительной меры. Представители "ТОП-Строя" с иском не согласны и намерены заявить ходатайство о переносе рассмотрения дела в арбитраж.

Как сообщает "СО", в прокуратуре Самарской области кратко прокомментировали подачу заявления в Самарский райсуд: "Мы не с бизнесом боремся. Участок бывшего завода клапанов представляет особую ценность для жителей региона, это серьезный и значимый объект с давней историей".

