Убийца лося из Самарской области лишился денег, оружия и снегохода

В Шенталинском районе Самарской области суд вынес приговор за незаконную охоту. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, в январе 2025 г. 38-летний житель Челно-Вершинского района на снегоходе ездил в охотничьем угодье "Тархановское" и застрелил из карабина лося. Ущерб от этого составил 80 тыс. рублей.
Во время следствия мужчина утверждал, что нашел мясо животного в лесу уже в разделанном виде. Однако эта версия не подтвердилась.
В итоге суд назначил охотнику штраф 250 тыс. рублей. Также по требованию прокурора с мужчины взыскали трехкратную сумму ущерба — 240 тыс. руб., а также конфискован карабин и снегоход.
