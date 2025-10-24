В Сызрани "закладчика" приговорили к 6 годам колонии строгого режима

Сызранский городской суд вынес приговор в отношении 35-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в незаконной продаже наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Ранее в полицию Сызрани поступила информация, что местный житель может приторговывать наркотиками. Его задержали и обыскали. При себе у подозреваемого был мобильник с фотографиями мест, где он накануне разместил тайники-закладки с наркотиками.
По указанным в телефоне координатам оперативники обнаружили и изъяли 9 свертков с метадоном.
Мужчина пояснил, что запрещенные вещества приобрел в интернете, чтобы перепродать путем тайников-закладок.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств". Сызранский городской суд вынес приговор — 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
