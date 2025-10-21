Самарчанка на 4,7 млн руб. обманула знакомого, хотевшего купить квартиру

В Самаре суд вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 2021 г. женщина сказала знакомому, что она является сотрудницей ООО "Кольцо", строившего ЖК "Космолет", и предложила приобрести в строящемся комплексе трехкомнатную квартиру по цене ниже рыночной. Мужчина согласился и передал ей 4,75 млн рублей. Однако в реальности самарчанка не работала у застройщика и просто забрала деньги себе.
Суд назначил женщине два года лишения свободы в колонии общего режима. Из суммы похищенных денег она возместила потерпевшему лишь 250 тыс. рублей.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.