Самарчанка на 4,7 млн руб. обманула знакомого, хотевшего купить квартиру

В Самаре суд вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2021 г. женщина сказала знакомому, что она является сотрудницей ООО "Кольцо", строившего ЖК "Космолет", и предложила приобрести в строящемся комплексе трехкомнатную квартиру по цене ниже рыночной. Мужчина согласился и передал ей 4,75 млн рублей. Однако в реальности самарчанка не работала у застройщика и просто забрала деньги себе.

Суд назначил женщине два года лишения свободы в колонии общего режима. Из суммы похищенных денег она возместила потерпевшему лишь 250 тыс. рублей.