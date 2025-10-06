Приговор за жестокое убийство 17-летней самарчанки не смогли оспорить в апелляционном суде

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции не стал менять приговор по делу о жестоком убийстве несовершеннолетней самарчанки.
Напомним, 25 мая 2024 г. 19-летний Ян Ледовский познакомился с 17-летней Настей по переписке в интернете и пригласил на встречу к дому брата в Самаре. Чуть позже они поднялись в квартиру, там же позже Ян набросился на Настю с ножом. Девушка получила более 80 ударов лезвием.
Самарский областной суд приговорил парня к 19 с половиной годам лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима и с ограничением свободы на полтора.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.