Приговор за жестокое убийство 17-летней самарчанки не смогли оспорить в апелляционном суде

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции не стал менять приговор по делу о жестоком убийстве несовершеннолетней самарчанки.

Напомним, 25 мая 2024 г. 19-летний Ян Ледовский познакомился с 17-летней Настей по переписке в интернете и пригласил на встречу к дому брата в Самаре. Чуть позже они поднялись в квартиру, там же позже Ян набросился на Настю с ножом. Девушка получила более 80 ударов лезвием.

Самарский областной суд приговорил парня к 19 с половиной годам лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима и с ограничением свободы на полтора.