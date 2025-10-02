Суд вынес приговор по делу о смерти пассажирки электрички в Самарской области

В Самарской области суд вынес приговор машинисту и помощнику машиниста электропоезда. Их обвиняли в нарушении требований безопасности, приведшем к смерти пассажира.
Напомним, в октябре 2024 г. на станции Обшаровка в Самарской области при отправлении пригородной электрички помощник машиниста не убедился, что все пассажиры закончили посадку и высадку, и закрыл автоматические двери. В результате 26-летнюю малоподвижную пассажирку-инвалида, находившуюся между поездом и платформой, зажало дверьми. Когда поезд тронулся, женщина получила смертельные травмы.
Суд назначил помощнику машиниста два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а машинисту — полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
