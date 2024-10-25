Жительница Самары погибла, высаживаясь из электрички

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В воскресенье, 20 октября, вечером на станции Обшаровка КбшЖД в Приволжском районе Самарской области произошло ЧП. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.