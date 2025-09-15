В Самаре на полмиллиона оштрафовали женщину, прописавшую у себя 30 мигрантов

В Самаре организатора нелегальной миграции, задержанную полицейскими, приговорили к штрафу в 550 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Ранее судимая за фиктивную регистрацию 40-летняя жительница Советского района Самары в 2024 г. по месту своей регистрации незаконно прописала более 30 иностранцев. Собственница жилья, находящаяся в декрете, призналась, что получила за свои услуги вознаграждение.

На нее возбудили уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ". Суд назначил ей наказание — штраф в размере 550 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.