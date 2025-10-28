Экс-сотрудник ФСБ Демин обжалует приговор за аферу с криптовалютой

На работавшего тогда в силовой структуре мужчину написал заявление хакер из Сызрани, которого уличили в нарушении.

Бывший сотрудник УФСБ по Самарской области Дмитрий Демин обжалует приговор Центрального окружного военного суда за махинации с криптовалютой. Информацию подтвердил его адвокат Дмитрий Тараборин. По словам защитника, само дело пока не ушло в апелляционную инстанцию.

Напомним, некоторое время назад у сотрудников ФСБ появились данные о том, что "компьютерный гений" из Сызрани Антон Мочалов создал вредоносный компьютерный вирус. К Мочалову явились для оперативно-разыскных мероприятий. Позже выяснилось, что Мочалов действительно распространял вирус, который мог открывать ему данные на компьютерах госорганов и даже давать доступ к кошелькам любых интернет-пользователей. Вирус был "закамуфлирован" под программу-"майнер" для добывания криптовалюты. Сызранский суд приговорил хакера по статье УК РФ (о создании вредоносных программ) к году ограничения свободы.

В свою очередь, Мочалов написал заявление на сотрудников ФСБ, которые работали по его делу. По словам Мочалова, у него украли криптовалюту. В итоге под следствие подпали два теперь уже бывших правоохранителя по фамилиям Демин и Арсланов. Арсланов признал вину в хищении пяти биткоинов. За мошенничество его приговорили к трем годам колонии-поселения без штрафа с лишением воинского звания старшего лейтенанта. Апелляционная инстанция оставила решение в силе.

Далее судили Демина. По имевшейся версии, он мог забрать больше биткоинов, но потом вернул их назад. Демину вменили мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. В итоге вторую статью из обвинения исключили как излишне вмененную. А по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штрафу 800 тыс. руб. и запретили заниматься определенной деятельностью, связанной с работой в органах власти еще на три года. Кроме того, его лишили воинского звания.