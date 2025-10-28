Мода на ретро: самарцы переходят на полноразмерные наушники

Рынок аудиогаджетов в России переживает трансформацию — после долгого господства компактных наушников-капель жители страны снова обратили внимание на полноразмерные модели. За три квартала текущего года в объединённой розничной сети МегаФон и Yota их стали приобретать в 4,7 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
Как показывает аналитика оператора, наиболее активные покупатели полноразмерных гаджетов проживают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Башкирии, Краснодарском крае и Свердловской области. В первую десятку также входят Татарстан, Красноярский край, Якутия, Нижегородская область и Югра. В Самарской области объем покупок увеличился в 2,8 раза.
Возросшую популярность объёмных аудиогаджетов эксперты связывают с модой на 90-е и лучшей системой шумоподавления. В современном мире люди всё чаще стремятся отгородиться от информационного и внешнего шума, а большие наушники визуально и функционально помогают "отключиться". Также такие гаджеты считаются более комфортными при длительном использовании по сравнению с вкладышами, что удобно при просмотре кино в режиме онлайн, прослушивании подкастов и гейминге.
"Примерно 60% продаж объёмных наушников приходится на молодёжную аудиторию: для них это демонстрация некого стиля, образа жизни. Вторая причина выбора таких гаджетов — большие наушники очень хорошо изолируют от внешних шумов во время авиаперелётов и в бытовых ситуациях. Около 20% владельцев полноразмерных моделей — это путешественники, которые выбирают комфорт. Ещё 20% — все остальные. В целом считается, что лучшее качество звука обеспечивают накладные наушники с проводом. И меломаны, аудиофилы, конечно, делают выбор в пользу таких ретромоделей", — отметил аналитик рынка мобильной связи, главный редактор сайта Mobile-Review.com Эльдар Муртазин.
По данным оператора, 51% продаж в сегменте накладных наушников приходится на его собственную марку Stellarway, а второе и третье место среди самых востребованных брендов занимают Marshall и JBL.
При этом интерес к компактным беспроводным наушникам не угасает, но динамика остаётся умеренной — прирост на 15% за тот же период. В сегменте TWS (True Wireless Stereo, или по-настоящему беспроводные стереонаушники) наибольшей популярностью пользуются модели с системой активного шумоподавления и влагозащитой.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Какого года?