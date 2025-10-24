16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские перевозчики получили многомиллионные контракты на маршруты до аэропорта Будущее уже дома: "Ростелеком" первым начал установку интернет-роутеров нового поколения по всей стране В Самарской области завершается ремонт трассы к селу Богатое Т2 и МТС поделят торговые площади "Таумерикс": представлена новая отечественная CAE-платформа для инженерного анализа электроники

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Будущее уже дома: "Ростелеком" первым начал установку интернет-роутеров нового поколения по всей стране

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Отечественные Wi-Fi-роутеры шестого поколения (Wi-Fi 6) с передовым чипсетом AX3000 теперь доступны для подключения домашнего интернета "Ростелекома" по всей стране. Они обеспечивают повышенную скорость передачи данных (до 3 Гбит в секунду), широкий радиус покрытия, возможность одновременного подключения большого числа устройств и усиленную защиту по современному стандарту безопасности WPA3.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Мощный чипсет нового поколения отвечает за надежную и широкую зону покрытия Wi-Fi, а также лучше справляется с помехами — интернет стабильно работает в многоэтажных домах, где вокруг множество других сетей. Кроме того, для качественного покрытия даже в дальней комнате в квартире не нужна система из нескольких модулей для ретрансляции сигнала, устройство уже оснащено mesh-технологией. Благодаря современным технологиям модуляции сигнала Wi-Fi 6 передает данные в два раза быстрее, чем роутеры предыдущего поколения, видео высокого качества не зависает, а сайты открываются мгновенно.

Роутер шестого поколения обеспечивает обмен данных для множества устройств одновременно, в отличие от устаревших моделей, где соединение происходит по очереди. Это обеспечивает стабильную связь даже при подключении десятков устройств: от смартфонов и ноутбуков, до телевизоров, роботов-пылесосов и других умных устройств. Кроме того, роутер умно расходует энергию подключенных устройств, что продлевает время их работы между зарядками.

Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента "Ростелекома":

"Новое поколение интернет-роутеров перестает быть привилегией для тех, кто готов самостоятельно выбирать и настраивать устройства. "Ростелеком" первым начал масштабное внедрение домашних роутеров шестого поколения по всей стране. Новые устройства обеспечивают молниеносную скорость, стабильную работу с любым количеством девайсов семьи, эффективную экономию энергии и мощную защиту от киберугроз. Это не только технические улучшения, но и реальная экономия времени, денег и нервов, а теперь еще и базовый стандарт для каждого абонента независимо от его местожительства".

С сегодняшнего дня новое оборудование доступно по всей России. Роутеры шестого поколения могут выбрать как новые клиенты, так и действующие абоненты домашнего интернета "Ростелекома". Новые клиенты могут взять оборудование в аренду в рамках акции "Тест-драйв", которая позволяет попробовать все преимущества домашнего интернета и других цифровых сервисов "Ростелекома" в течение 30 дней бесплатно.

Настройку нового оборудования проводят специалисты "Ростелекома". Для этого необходимо оформить заявку на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2