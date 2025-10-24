16+
Транспорт и связь Экономика и бизнес

Все в парк: самарцы стали активнее использовать мобильный интернет на прогулках

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Т2, российский оператор мобильной связи, изучил динамику трафика своих абонентов в Самарской области. Исследование показало, что объемы использования мобильного интернета продолжают расти, особенно заметно это в популярных у горожан местах отдыха, где специалисты фиксируют рост потребления до 38%.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Непрерывный мониторинг сети помогает техническим специалистам Т2 выявлять зоны, где в первую очередь необходима модернизация инфраструктуры или ввод в эксплуатацию новых объектов. Благодаря развитию сети Т2 потребление трафика растет по всему региону.

По оценке специалистов Т2, в среднем на одного абонента в Самарской области приходится 24 Гб данных в месяц. Активнее всего трафик растет в общественных местах, крупных жилых комплексах, на территории промышленных предприятий. Так, в Загородном парке рост потребления мобильного интернета у абонентов Т2 от года к году составил 38%, а в парке имени Щорса — 19%. Посетители парка имени Гагарина стали использовать мобильные данные на 15% больше.

Т2 непрерывно модернизирует сеть и делает опыт ее использования более комфортным для всех абонентов. В 2025 году оператор запустил в Самарской области технологию VoWiFi — она позволяет совершать звонки с использованием роутера в местах, где связь оказывается недостаточной. Запуск услуги стал продолжением внедрения в регионах присутствия технологии VoLTE — она обеспечивает передачу вызовов по сети LTE, не разрывая при этом подключение к интернету.

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

