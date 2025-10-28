Рекламодателям Авито доступны новые таргетинги на покупателей в сегментах с высокой доходностью

Команда Авито AdTech расширила возможности таргетинга рекламного кабинета. Теперь рекламодатели могут показывать баннеры аудитории, которая совершает крупные покупки, чтобы привлекать еще больше продаж в высоком ценовом сегменте. Для этого алгоритмы площадки обезличенно анализируют интересы аудитории, которая совершает сделки с высоким средним чеком.
Раньше в кабинете были доступны стандартные для рекламного рынка таргетинги по доходу. Новый инструмент дополняет существующую сегментацию. С помощью новых таргетингов компании, которые продают премиальные товары и услуги, могут эффективнее рекламировать дорогую продукцию.
Данный вид таргетинга может быть полезен автомобильным брендам, застройщикам или магазинам брендовой одежды, обуви или аксессуаров. Например, за 9 месяцев 2025 года более трети пользователей платформы Авито Авто интересовались — то есть запрашивали контакты продавцов — новыми автомобилями стоимостью более 3 млн рублей.
Настроить таргетинг на высокодоходную аудиторию можно в несколько кликов. Достаточно нажать на кнопку "Создать кампанию" в кабинете Авито Рекламы, определиться с типом кампании и моделью оплаты, задать сроки и бюджет, а затем выбрать характеристики "Высокий" или "Премиум" в блоке "Аудитория".
