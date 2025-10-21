Стратегия мультимодальности: "PRO//Движение.Поволжье" задало вектор развития логистики

В Тольятти 16 октября состоялась ключевая транспортно-логистическая конференция "PRO//Движение.Поволжье", которая стала площадкой для диалога между представителями деловых кругов, органов государственной власти и руководством ОАО "РЖД".

Участники конференции не только обменялись опытом, но и предложили конкретные шаги по развитию региональной промышленности и оптимизации логистики "РЖД", обсудив основные вопросы развития транспортной инфраструктуры и логистических цепочек в Приволжском федеральном округе, включая реализацию проекта строительства железнодорожного пути от станции примыкания до границ особой экономической зоны "Тольятти".

Были затронуты и такие вопросы, как: роль транспортной инфраструктуры в развитии промышленного кластера региона; сотрудничество бизнеса, ОАО "РЖД" и органов власти в рамках развития особых экономических зон; варианты привлечения инвестиций в инфраструктуру; организация мультилогистических перевозок в формате железная дорога — река — море, в том числе в интересах функционирования международного транспортного коридора "Север—Юг".

Так, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев отметил: "Мультимодальные перевозки — это не просто тренд, это стратегическая необходимость для нашей магистрали, которая связывает Европейскую часть России, Урал, Сибирь и Северную Азию. Именно мультимодальность позволяет создавать для клиентов гибкие, экономичные решения, где железная дорога остаётся надёжной и мощной опорой". В подтверждении этого в режиме ВКС был отправлен 100-контейнерный поезд из Самарской области на Мыс Чуркин, демонстрируя эффективность и готовность к реализации мультимодальных решений.

Важным моментом конференции стало подписание четырех соглашений о взаимодействии и сотрудничестве: с АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Тольятти", с АО "Порт Тольятти", с Самарским региональным отделением "Опора России", а также с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуардом Харченко. Соглашения позволят усилить взаимодействие между бизнесом и транспортной отраслью и будут способствовать развитию инфраструктуры, увеличению грузопотока и укреплению инвестиционной привлекательности региона.

Участники и гости конференции могли посетить выставочные площадки и ознакомиться с экспозицией современной грузовой и специальной техники, а также с демонстрацией цифровых сервисов и услуг, которые ОАО "РЖД" предоставляет грузоотправителям.

Стоит отметить, что Самарская область и особая экономическая зона Тольятти имеют стратегические логистические преимущества. Непосредственная близость порта Тольятти к промышленному Жигулевскому узлу позволяет оптимально выстраивать мультимодальные маршруты по схеме "железная дорога-река-море", обеспечивая тем самым эффективную связность различных транспортных систем.