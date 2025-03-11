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Логистика Транспорт и связь

На Авито Услугах появился поиск перевозчиков по маршруту

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Услуги представили новый технологичный функционал для поиска перевозчиков. Пользователи могут быстро находить подходящих исполнителей, просто указав маршрут перевозки и тип груза, а также конкретизировав задачу: перевозка груза, переезд или иная услуга. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Виджет позволяет заказчикам найти перевозчика по расстоянию и маршруту перевозки. Это делает процесс поиска более удобным, так как система сразу предлагает исполнителей, работающих по нужному маршруту. Функция актуальна как для бизнеса, так и для частных лиц, которым важно оперативно найти перевозчика.

Со своей стороны перевозчик добавляет в описание услуги специальные параметры (задача, направление, тип груза), по которым клиент может его найти. Таким образом, пользователь видит наиболее подходящих исполнителей под свой запрос.

По данным Авито Услуг, с помощью нового виджета спрос на перевозки по городу увеличился на 26%, а на междугородние — на 65%. Новый функционал увеличил вероятность успешного заказа на 5% по сравнению с традиционным поиском.

По итогам четвертого квартала 2024 года количество исполнителей в сфере транспортных услуг на Авито Услугах выросло на 18% (в сравнении с аналогичным периодом 2023 года). При этом наибольший рост отмечается в категории "по городу": количество исполнителей увеличилось на 36%. А по количеству размещенных объявлений больше всего выросла категория "международные перевозки" — рост в 10 раз. На данный момент на Авито Услугах размещены более 100 тыс. исполнителей в сфере грузоперевозок.

"Мы стремимся сделать процесс поиска исполнителей максимально удобным и быстрым. Новый виджет упрощает взаимодействие между заказчиками и перевозчиками, помогая грузоотправителям быстрее находить нужный сервис, а исполнителям — получать больше релевантных заявок. Для большего комфорта и удобства в процессе выбора мы скоро запустим поиск с подбором подходящего автомобиля и расчёту стоимости услуги", — комментирует Евгения Лазарева, руководитель категории "Транспортные услуги" на Авито Услугах.

Новый инструмент станет еще одним шагом к развитию цифровых решений в сфере грузоперевозок и поможет повысить эффективность работы перевозчиков на платформе Авито Услуги, подчеркнули в компании.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

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