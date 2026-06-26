Новая логистика: почему рынок грузоперевозок меняется быстрее, чем кажется

Рынок грузоперевозок проходит этап структурной перестройки. Спрос начинает стабилизироваться, компании ищут новые способы повышения эффективности, а онлайн-платформы становятся полноценной частью инфраструктуры отрасли. Эти изменения стали одной из ключевых тем первой конференции Авито Услуг для сферы грузоперевозок "Маршруты развития".

Спрос возвращается, но рынок уже другой

После периода замедления рынок демонстрирует признаки улучшения динамики. По данным поискового спроса в Wordstat по запросу "Грузоперевозки" по России, динамика падения снизилась с 25,7% в апреле (по сравнению с апрелем 2025 года) до 5,8% в мае (по сравнению с маем 2025 года). Улучшение ситуации отмечают и онлайн-платформы. Так, по данным внутренней аналитики Авито Услуг, заметное улучшение динамики спроса на грузоперевозки за год показали Московская, Нижегородская, Воронежская, Волгоградская области и Татарстан.

От поиска перевозчика к управлению перевозками

Одновременно меняется поведение заказчиков и сама логика взаимодействия между участниками рынка. По данным маркетингового агентства ORO, 52% бизнес-заказчиков и 47% частных клиентов выбирают исполнителей грузоперевозок на Авито, при этом требования к сервису различаются. Аналитики отмечают, что для частных заказчиков ключевым фактором остается стоимость услуги. Бизнес же все чаще ориентируется не только на цену, но и на предсказуемость взаимодействия: 27% респондентов отмечают важность рейтинга и отзывов, еще 26% — доступность и скорость ответа исполнителя.

По словам руководителя бизнес-направления "Транспорт и доставка" на Авито Услугах Евгении Лазаревой, рынок постепенно уходит от модели ручного поиска, в которой заказчики самостоятельно обзванивали перевозчиков, а исполнители зависели от входящих запросов.

"Мы видим, что пользователям нужны разные сценарии работы. Для разовых перевозок подходит привычный формат поиска исполнителя, но компаниям с регулярными грузопотоками нужны инструменты, которые позволяют создавать заявки, сравнивать предложения и управлять несколькими перевозками одновременно", — отметила Лазарева.

Эксперт также отметила, что на Авито Услугах недавно появилась в тестовом режиме Биржа грузоперевозок. Она позволяет грузовладельцу размещать заявки на перевозку с четкими параметрами груза, а исполнителям — откликаться на собственных условиях. Для перевозчиков это означает более управляемую загрузку и снижение простоев.

Фактически онлайн-платформы начинают выполнять функцию инфраструктуры рынка, помогая участникам не только находить друг друга, но и управлять процессом перевозки.

От экспериментов к производительности: как ИИ меняет логистику

Эксперты также отметили во время конференции, что искусственный интеллект постепенно становится частью ежедневных процессов логистических компаний. При этом главный вопрос уже не в том, использовать ИИ или нет, а в том, насколько эффективно бизнес способен встроить его в реальные задачи.

"Большинство компаний в логистике уже тестируют генеративный ИИ, однако не всегда переходят к системному использованию технологии", — отметил эксперт по ИИ-решениям, директор по развитию САСКО Лоджистик Ян Александровский.

По его словам, ключевая проблема заключается во внедрении ИИ без четкого понимания ожидаемого результата.

"Наибольший эффект дают процессы с повторяющимися операциями — обработка документов, сверка данных и типовые решения. Такие сценарии сокращают ручной труд и ускоряют обработку информации", — подчеркнул он.

В цифровой логистической платформе МаршалТех ИИ уже используется в операционных задачах. Например, AI-ассистент помогает новичкам разбираться во внутренних процессах, отдельные решения используются для фиксации договоренностей и структурирования задач. AI-диспетчер для работы с водителями уточняет статус перевозки, помогает получать документы, сопровождает рейс и участвует в поиске обратной загрузки.

"Мы хотим увеличить производительность труда на одного человека в несколько раз, по сути уйти от модели, где логист ведет несколько заявок вручную, к модели, где операционный менеджер управляет десятками процессов, а ИИ помогает ему на каждом этапе работы", — рассказал основатель МаршалТех Михаил Белоусов.

Если платформы меняют взаимодействие между участниками рынка, то ИИ меняет внутреннюю экономику логистического бизнеса, позволяя масштабировать операции без сопоставимого роста штата.

Как регулирование меняет правила работы рынка

Параллельно с технологическими изменениями рынок переходит к более формализованной модели работы. Меняются правила документооборота, подтверждения статуса участников и обмена данными.

"Решили ли нас посчитать? Решили. Становится ли логистика прозрачнее? Становится. Надо ли внедрять электронную транспортную накладную? Да, капитально надо", — отметил во время мероприятия транспортный юрист Сергей Богатов.

Одновременно развивается система отраслевых реестров. Реестр экспедиторов уже действует, а следующим этапом развития регулирования должен стать реестр перевозчиков. Для бизнеса это дополнительный инструмент проверки партнеров и снижения зависимости от ручной оценки контрагентов.

"Фактически с этими реестрами компания облегчает себе работу: часть базовой проверки уже переносится в цифровую среду. Тебя, грубо говоря, в какой-то мере проверили за тебя", — отметил Ян Александровский.

По итогам конференции ее участники пришли к выводу, что ключевыми факторами изменения рынка в ближайшие годы станут прозрачность процессов, скорость принятия решений и цифровые инструменты.