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Логистика Транспорт и связь

Wildberries завершает строительство складского комплекса в Самаре

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области завершается строительство крупного логистического комплекса Wildberries площадью 179 тыс. м². Общая вместимость склада составит 120 млн товаров.

Фото: предоствлено Wildberries

В ближайшее время будет запущен первый этап складского комплекса площадью 50 тыс. кв. м., операционная зона которого займет почти 15 тыс. кв. м. На нем будет расположен автоматический сортировочный конвейер, который сможет обработать 300 тыс. единиц товара в сутки.

Логистический объект в Самарской области позволит обеспечить занятость и высокий доход для 18 тысяч жителей региона, а также будет способствовать еще более активному развитию малого и среднего предпринимательства в регионе — продавцы смогут выгоднее делать поставки на склад, снижая затраты на логистику до других объектов, и увеличивать свои обороты.

Wildberries доставляет заказы покупателям не только с логоцентров, находящихся в регионе, но и со складов по всей стране — в зависимости от того, где заказанные товары есть в наличии на хранении. Поэтому логоцентр в Самарской области также сможет стать отправной точкой для заказов и в другие регионы.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

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