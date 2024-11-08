Wildberries завершает строительство складского комплекса в Самаре

В Самарской области завершается строительство крупного логистического комплекса Wildberries площадью 179 тыс. м². Общая вместимость склада составит 120 млн товаров.

В ближайшее время будет запущен первый этап складского комплекса площадью 50 тыс. кв. м., операционная зона которого займет почти 15 тыс. кв. м. На нем будет расположен автоматический сортировочный конвейер, который сможет обработать 300 тыс. единиц товара в сутки.

Логистический объект в Самарской области позволит обеспечить занятость и высокий доход для 18 тысяч жителей региона, а также будет способствовать еще более активному развитию малого и среднего предпринимательства в регионе — продавцы смогут выгоднее делать поставки на склад, снижая затраты на логистику до других объектов, и увеличивать свои обороты.

Wildberries доставляет заказы покупателям не только с логоцентров, находящихся в регионе, но и со складов по всей стране — в зависимости от того, где заказанные товары есть в наличии на хранении. Поэтому логоцентр в Самарской области также сможет стать отправной точкой для заказов и в другие регионы.