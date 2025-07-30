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Авито: доставка дает на 40% больше звонков и сообщений До 200 кг: Авито запустил доставку крупногабаритных грузов Логисты оптимизируют маршруты с помощью цифровых двойников Авито и Benzuber помогут грузоперевозчикам сэкономить на топливе В Самаре растет спрос на лабораторное и логистическое оборудование

Логистика Транспорт и связь

Авито: доставка дает на 40% больше звонков и сообщений

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Московском офисе Авито прошло мероприятие, посвященное планам и развитию категории Lifestyle товаров, а также состоялось награждение селлеров площадки за выдающиеся результаты в Доставке. Согласно данным платформы, объявления с возможностью доставки получают на 37% больше просмотров и на 40% больше звонков и сообщений.

Плюсы от доставки очевидны обеим сторонам сделки. Для продавца — товары с доставкой заметнее в поиске, а покупателю проще решиться на сделку. Дополнительным бонусом становится возможность появиться в поисковой выдаче в других регионах. Согласно данным платформы, объявления с возможностью доставки получают на 37% больше просмотров и на 40% больше звонков и сообщений. А вероятность продажи товаров с бесплатной доставкой увеличивается в 2.5 раза.

У Авито сейчас более 7 компаний-партнеров в сфере логистических услуг и 80 тыс. ПВЗ и постаматов по всей России. Недавно запустилась доставка крупногабаритных товаров, весом до 200 кг. На товары, оформленные через Авито Доставку, распространяется функция безопасной сделки. Это значит, что товар можно проверить при приеме и отказаться от покупки, если с ним что-то не так. В этом случае деньги за доставку и товар вернутся на карту. Кроме того, служба поддержки Авито сможет помочь в решении любых возникающих вопросов, а в случае утери или повреждении товара при транспортировке его стоимость будет компенсирована и продавцу, и покупателю.

Компания решила отметить продавцов, которые стали "самураями продаж" и пригласила их на торжественную церемонию награждения. В первой волне награждения приняли участие 34 продавца, которые успешно завершили более 3 тыс. заказов с Авито Доставкой в выбранных категориях за 2025 год. Они получили бейдж в профиле на Авито "самурай продаж", награду от компании и 15 000 бонусов для продвижения на площадке. Планируется дальнейшее развитие программы мотивации и с 2026 года церемония награждения "героев доставки" станет ежегодной.

Согласно данным платформы, наиболее востребованные товары категории — одежда, обувь и аксессуары. Среднее количество уникальных пользователей в месяц с начала года составило более 26 млн. Товары разделов "Хобби" и "Спорт" находятся в топе объявлений и имеют по 18.5 млн и 17.6 млн уникальных пользователей соответственно. Среди микрокатегорий в лидерах — "Охота", "Грампластинки" и "Книги".

Гид потребителя

Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

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