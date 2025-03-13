Самарских предпринимателей приглашают на бесплатные вебинары от МТС

В марте цифровая экосистема МТС организует серию бесплатных онлайн-встреч с экспертами для предпринимателей из Самарской области. Руководителям и предпринимателям расскажут, как эффективно решать бизнес-задачи, проводить международные расчеты в 2025 году, автоматизировать задачи, проводить аналитику финансов и производства, контролировать работу выездных менеджеров и выстраивать управление логистикой. Отдельно эксперты разберут практические кейсы по увеличению продаж и работу с клиентской базой.
Расписание онлайн-встреч:
18 марта, 10:00 — "ВЭД: международные расчёты в 2025 году"
Тема особенно актуальна для логистов, импортеров и экспортеров.
20 марта, 10:00 — "Роботизация и BI: от данных к управленческим решениям"
Мероприятие подойдет CIO и руководителям IT, директорам по производству, финансовым директорам (CFO), руководителям аналитических отделов и аналитикам.
20 марта, 10:00 — "Как монетизировать клиентов с отказных сделок"
Тема будет полезна руководителям и менеджерам отделов продаж.
25 марта, 10:00 — "Продажи финансовых продуктов и взыскание: повышение эффективности"
Подходит микрофинансовым организациям, страховым компаниям, службам взыскания долгов.
27 марта, 10:00 — "Логистика без бюрократии: переход на электронные транспортные накладные"
Полезно для логистических компаний, ритейла и грузоперевозчиков.
Последние комментарии
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.