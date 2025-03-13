16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре предложили построить еще один мост Названы самые аварийные улицы Самары АвтоВАЗ успешно завершил испытания Lada Iskra Платную парковку введут на одной из улиц Самары Прокуратура потребовала снести коттедж Алексея Шаповалова на Барбошиной поляне

Экономика и бизнес

Самарских предпринимателей приглашают на бесплатные вебинары от МТС

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В марте цифровая экосистема МТС организует серию бесплатных онлайн-встреч с экспертами для предпринимателей из Самарской области. Руководителям и предпринимателям расскажут, как эффективно решать бизнес-задачи, проводить международные расчеты в 2025 году, автоматизировать задачи, проводить аналитику финансов и производства, контролировать работу выездных менеджеров и выстраивать управление логистикой. Отдельно эксперты разберут практические кейсы по увеличению продаж и работу с клиентской базой.

Фото: предоставлено МТС

Расписание онлайн-встреч:

18 марта, 10:00 — "ВЭД: международные расчёты в 2025 году"

Тема особенно актуальна для логистов, импортеров и экспортеров.

20 марта, 10:00 — "Роботизация и BI: от данных к управленческим решениям"

Мероприятие подойдет CIO и руководителям IT, директорам по производству, финансовым директорам (CFO), руководителям аналитических отделов и аналитикам.

20 марта, 10:00 — "Как монетизировать клиентов с отказных сделок"

Тема будет полезна руководителям и менеджерам отделов продаж.

25 марта, 10:00 — "Продажи финансовых продуктов и взыскание: повышение эффективности"

Подходит микрофинансовым организациям, страховым компаниям, службам взыскания долгов.

27 марта, 10:00 — "Логистика без бюрократии: переход на электронные транспортные накладные"

Полезно для логистических компаний, ритейла и грузоперевозчиков.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 06 марта 2025 17:37 Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

Юлия N 01 марта 2025 07:59 Жители Самары выиграли суд за право на благоприятную среду

Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!

Ольга Громова 28 февраля 2025 15:48 Жители Самары выиграли суд за право на благоприятную среду

Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?

Аркадий Галицын 28 февраля 2025 11:46 Проект строительства небоскребов в Самаре вынесли на повторное обсуждение

Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!

Аркадий Галицын 22 февраля 2025 09:33 Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6