Самарских предпринимателей приглашают на бесплатные вебинары от МТС

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В марте цифровая экосистема МТС организует серию бесплатных онлайн-встреч с экспертами для предпринимателей из Самарской области. Руководителям и предпринимателям расскажут, как эффективно решать бизнес-задачи, проводить международные расчеты в 2025 году, автоматизировать задачи, проводить аналитику финансов и производства, контролировать работу выездных менеджеров и выстраивать управление логистикой. Отдельно эксперты разберут практические кейсы по увеличению продаж и работу с клиентской базой.