"СамараТрансШиппинг" вошел в логистический бизнес агрогруппы "Ресурс"

ООО "Внешагротранс", уполномоченный логистический партнер группы агропредприятий "Ресурс", стало владельцем ООО "СамараТрансШиппинг".

Информация о смене собственников содержится в ИАС Seldon.Basis. Ранее самарской компанией владела Антонина Андреевская. ООО "СамараТрансШиппинг" зарегистрировано в 2013 году. Основной вид деятельности организации связан с перевозками грузов морским и речным транспортом, по данным ресурса korabel.ru. Компания является владельцем судов-химовозов "Глард-1", "Глард-2", "Глард-3".

В 2023 г. "СамараТрансШиппинг" показал выручку в размере 499,29 млн руб., чистую прибыль - 31,51 млн рублей. С приходом нового собственника на предприятии сменилось руководство: гендиректором компании стал Руслан Гарайшин.

Владелец самарского перевозчика также специализируется на перевозках и зарегистрирован в Ставропольском крае. Собственником ООО "Внешагротранс" выступает Виталий Васько, которому в конце 2023 г. перешли доли в бизнесе владельцев "Тимашевской птицефабрики" и самой птицефабрики. По информации ИАС Seldon.Basis, Виталий Васько фигурирует в числе учредителей или бывших владельцев организаций, входящих в группу "Ресурс".

Помимо "СамараТрансШиппинг", "Внешагротранс" в 2023 г. с Виталием Васько учредил ООО Судоходная компания "Агроэкспорт" в Ростове-на-Дону. Эта компания занимается деятельностью морского грузового транспорта.

Выручка "Внешагротранса" по итогам прошлого года составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль - 25,6 млн рублей. В открытых источниках предприятие, в числе прочих, предлагает услуги перевозки грузов морским транспортом, упоминает о прямых контрактах с морскими линиями.