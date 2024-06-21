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Логистика Транспорт и связь

"СамараТрансШиппинг" вошел в логистический бизнес агрогруппы "Ресурс"

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Внешагротранс", уполномоченный логистический партнер группы агропредприятий "Ресурс", стало владельцем ООО "СамараТрансШиппинг".

Фото: РЕЧФЛОТ-63

Информация о смене собственников содержится в ИАС Seldon.Basis. Ранее самарской компанией владела Антонина Андреевская. ООО "СамараТрансШиппинг" зарегистрировано в 2013 году. Основной вид деятельности организации связан с перевозками грузов морским и речным транспортом, по данным ресурса korabel.ru. Компания является владельцем судов-химовозов "Глард-1", "Глард-2", "Глард-3". 

В 2023 г. "СамараТрансШиппинг" показал выручку в размере 499,29 млн руб., чистую прибыль - 31,51 млн рублей. С приходом нового собственника на предприятии сменилось руководство: гендиректором компании стал Руслан Гарайшин.

Владелец самарского перевозчика также специализируется на перевозках и зарегистрирован в Ставропольском крае. Собственником ООО "Внешагротранс" выступает Виталий Васько, которому в конце 2023 г. перешли доли в бизнесе владельцев "Тимашевской птицефабрики" и самой птицефабрики. По информации ИАС Seldon.Basis, Виталий Васько фигурирует в числе учредителей или бывших владельцев организаций, входящих в группу "Ресурс".

Помимо "СамараТрансШиппинг", "Внешагротранс" в 2023 г. с Виталием Васько учредил ООО Судоходная компания "Агроэкспорт" в Ростове-на-Дону. Эта компания занимается деятельностью морского грузового транспорта.

Выручка "Внешагротранса" по итогам прошлого года составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль - 25,6 млн рублей. В открытых источниках предприятие, в числе прочих, предлагает услуги перевозки грузов морским транспортом, упоминает о прямых контрактах с морскими линиями.

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Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

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