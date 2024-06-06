16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Тимашевскую птицефабрику" выводят из банкротства Диверсификация деятельности племенного завода "Дружба" снижает затраты и повышает экономическую устойчивость компании Государство ужесточает требования к импортному племенному материалу Навесят ярлыки: маркировка сельхозживотных стала обязательной За год господдержку в сфере АПК получили 778 хозяйств

Животноводство АПК и пищепром

"Тимашевскую птицефабрику" выводят из банкротства

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Крупнейший кредитор ООО "Тимашевская птицефабрика" - ОАО "Токаревская птицефабрика" - инициировал процедуру выхода кинель-черкасского предприятия из банкротства. На собрании кредиторов общество предложило и поддержало утверждение мирового соглашения.

Фото: https://vk.com/mcxsamregion

Напомним, первоначально банкротство "Тимашевской птицефабрики", подконтрольной татарстанским бизнесменам Ильшату Тукаеву и Рафаэлю Фаизову, началось в 2019 г. по заявлению республиканского филиала Россельхозбанка. Сообщалось, что долг 933,4 млн руб. сформировался из-за финансовых схем Ильшата Тукаева.

Затем процедуру затормозили, а обязательство перед банком выкупила группа "Ресурс". Правопреемником в судебном процессе стала подконтрольная ей "Токаревская птицефабрика" (Тамбовская область). В конце 2023 г. "Ресурс" в лице аффилированного ей Виталия Васько приобрел доли Тукаева и Фаизова в ООО "Тимашевская птицефабрика".

В собрании кредиторов 4 июня участвовали "Токаревская птицефабрика" (сумма требований 889,6 млн руб.) и управление ФНС по Самарской области (с долгом 3,7 млн руб.). Первый кредитор вынес дополнительный вопрос об утверждении мирового соглашения и обращения с соответствующим заявлением в арбитражный суд. Налоговая отказалась голосовать по этой повестке. В результате большинством голосов принято решение пойти на мировую.

По такому же сценарию "Ресурс" действует и на других предприятиях Тукаева и Фаизова: в ООО "Репродукт" и ООО "ПлемРепродукт" собрание с аналогичной повесткой назначено на 17 июня.

В группу предприятий Ильшата Тукаева и Рафаэля Фаизова входили ООО "ПлемРепродукт", ООО "Репродукт" и ООО "Тимашевская птицефабрика". Общества обеспечивали производство мяса замкнутого цикла. Сейчас они находятся в процедуре банкротства.

АО "Токаревская птицефабрика", входящее в группу агропредприятий "Ресурс", взяло под контроль предприятия Ильшата Тукаева, выкупив права требования у крупнейших кредиторов, и арендовало имущество "Тимашевской птицефабрики".

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Валентина Максимова 17 марта 2017 14:45 В Красноярском районе открылся первый снабженческо-производственный кооператив

До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉

SM TV 01 октября 2016 05:05 Племзавод "Кряж" ждет решения своей судьбы

В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !

Алексей Лидле 09 июля 2015 11:38 В Борском районе на базе СХП "Неприк" построят цех по убою скота

А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?

Фото на сайте

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Молочная ферма "Экопродукт" планирует увеличить поголовье и расширить производственные мощности

Молочная ферма "Экопродукт" планирует увеличить поголовье и расширить производственные мощности

СХП "Экопродукт" улучшило качество дойного стада

СХП "Экопродукт" улучшило качество дойного стада

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30