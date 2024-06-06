"Тимашевскую птицефабрику" выводят из банкротства

Крупнейший кредитор ООО "Тимашевская птицефабрика" - ОАО "Токаревская птицефабрика" - инициировал процедуру выхода кинель-черкасского предприятия из банкротства. На собрании кредиторов общество предложило и поддержало утверждение мирового соглашения.

Напомним, первоначально банкротство "Тимашевской птицефабрики", подконтрольной татарстанским бизнесменам Ильшату Тукаеву и Рафаэлю Фаизову, началось в 2019 г. по заявлению республиканского филиала Россельхозбанка. Сообщалось, что долг 933,4 млн руб. сформировался из-за финансовых схем Ильшата Тукаева.

Затем процедуру затормозили, а обязательство перед банком выкупила группа "Ресурс". Правопреемником в судебном процессе стала подконтрольная ей "Токаревская птицефабрика" (Тамбовская область). В конце 2023 г. "Ресурс" в лице аффилированного ей Виталия Васько приобрел доли Тукаева и Фаизова в ООО "Тимашевская птицефабрика".

В собрании кредиторов 4 июня участвовали "Токаревская птицефабрика" (сумма требований 889,6 млн руб.) и управление ФНС по Самарской области (с долгом 3,7 млн руб.). Первый кредитор вынес дополнительный вопрос об утверждении мирового соглашения и обращения с соответствующим заявлением в арбитражный суд. Налоговая отказалась голосовать по этой повестке. В результате большинством голосов принято решение пойти на мировую.

По такому же сценарию "Ресурс" действует и на других предприятиях Тукаева и Фаизова: в ООО "Репродукт" и ООО "ПлемРепродукт" собрание с аналогичной повесткой назначено на 17 июня.