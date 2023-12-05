"Тимашевская птицефабрика" перешла в собственность группы "Ресурс"

Виталий Васько, аффилированный федеральной группе агропредприятий "Ресурс", выиграл торги в рамках банкротства Ильшата Тукаева по продаже его долей в ООО "Ортэкс", ООО "Ортэкс-М", ООО "Холдинг Самарский бройлер" и ООО "Тимашевская птицефабрика".

Ранее "Ресурс" приобрел доли Тукаева и его бизнес-партнера Рафаэля Фаизова в ООО "Репродукт", ООО "Племрепродукт" и ООО "Тимашевская птицефабрика" (12,5%). Напомним, перечисленные компании обеспечивали производство мяса замкнутого цикла. Сейчас предприятия, как и их основные собственники, находятся в процедуре банкротства.

На прошедших в ноябре торгах группа "Ресурс" выкупила оставшуюся долю Тимашевской птицефабрики у Ильшата Тукаева - 87,5% и 100% ООО "Ортэкс". Первая обошлась в 22,3 млн руб., вторая - пять рублей. За доли в ООО "Ортэкс-М" и ООО "Холдинг Самарский бройлер" покупатель предложил 55 тыс. и 110 тыс. руб., соответственно.