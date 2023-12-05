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Животноводство АПК и пищепром

"Тимашевская птицефабрика" перешла в собственность группы "Ресурс"

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Виталий Васько, аффилированный федеральной группе агропредприятий "Ресурс", выиграл торги в рамках банкротства Ильшата Тукаева по продаже его долей в ООО "Ортэкс", ООО "Ортэкс-М", ООО "Холдинг Самарский бройлер" и ООО "Тимашевская птицефабрика".

Фото: samregion.ru

Ранее "Ресурс" приобрел доли Тукаева и его бизнес-партнера Рафаэля Фаизова в ООО "Репродукт", ООО "Племрепродукт" и ООО "Тимашевская птицефабрика" (12,5%). Напомним, перечисленные компании обеспечивали производство мяса замкнутого цикла. Сейчас предприятия, как и их основные собственники, находятся в процедуре банкротства.

На прошедших в ноябре торгах группа "Ресурс" выкупила оставшуюся долю Тимашевской птицефабрики у Ильшата Тукаева - 87,5% и 100% ООО "Ортэкс". Первая обошлась в 22,3 млн руб., вторая - пять рублей. За доли в ООО "Ортэкс-М" и ООО "Холдинг Самарский бройлер" покупатель предложил 55 тыс. и 110 тыс. руб., соответственно.

Группа "Ресурс" уже второй год пользуется имуществом Тимашевской птицефабрики по договору аренды в лице АО "Токаревская птицефабрика" (Тамбовская область). Последнее служит основным кредитором предприятий Ильшата Тукаева. Компания выкупила права требований у Россельхозбанка и Сбербанка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Валентина Максимова 17 марта 2017 14:45 В Красноярском районе открылся первый снабженческо-производственный кооператив

До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉

SM TV 01 октября 2016 05:05 Племзавод "Кряж" ждет решения своей судьбы

В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !

Алексей Лидле 09 июля 2015 11:38 В Борском районе на базе СХП "Неприк" построят цех по убою скота

А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?

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