Группа "Ресурс" выкупила доли в бизнесе владельцев "Тимашевской птицефабрики"

Доли в бизнесе Ильшата Тукаева и Рафаэля Фаизова выкупил Виталий Васько, аффилированный федеральной группе агропредприятий "Ресурс".

Напомним, в группу компаний Ильшата Тукаева и Рафаэля Фаизова входили ООО "ПлемРепродукт", ООО "Репродукт" и ООО "Тимашевская птицефабрика". "Репродукт" производит комбикорма для дальнейшей их реализации в "Племрепродукт" и на Тимашевскую птицефабрику. "ПлемРепродукт" обеспечивает самарское предприятие собственным инкубационным яйцом. В свою очередь, "Тимашевская птицефабрика" производит мясо птицы и реализует его внешним контрагентам. Все эти предприятия находятся в процедуре банкротства.

АО "Токаревская птицефабрика" (Тамбовская область), входящее в группу агропредприятий "Ресурс", стало основным кредитором предприятий Ильшата Тукаева. Компания выкупила права требований у Россельхозбанка и Сбербанка. Кроме того, "Токаревская птицефабрика" арендовала имущество "Тимашевской птицефабрики".

В процессе банкротства находятся и сами Тукаев и Фаизов. В сентябре и октябре прошли торги по продаже их долей в ООО "Репродукт", ООО "Племрепродукт" и ООО "Тимашевская птицефабрика". Доля Ильшата Тукаева в "Тимашевской птицефабрики" пока не выставлялась на аукцион. Покупателем по всем лотам выступил Виталий Васько, который предложил за активы в общей сложности 52,4 млн рублей.

По информации ИАС Seldon.Basis, Виталий Васько фигурирует в числе учредителей или бывших владельцев организаций, входящих в группу "Ресурс".