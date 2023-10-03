Группа "Ресурс" выкупила доли в бизнесе владельцев "Тимашевской птицефабрики"

Доли в бизнесе Ильшата Тукаева и Рафаэля Фаизова выкупил Виталий Васько, аффилированный федеральной группе агропредприятий "Ресурс".
Напомним, в группу компаний Ильшата Тукаева и Рафаэля Фаизова входили ООО "ПлемРепродукт", ООО "Репродукт" и ООО "Тимашевская птицефабрика". "Репродукт" производит комбикорма для дальнейшей их реализации в "Племрепродукт" и на Тимашевскую птицефабрику. "ПлемРепродукт" обеспечивает самарское предприятие собственным инкубационным яйцом. В свою очередь, "Тимашевская птицефабрика" производит мясо птицы и реализует его внешним контрагентам. Все эти предприятия находятся в процедуре банкротства.
АО "Токаревская птицефабрика" (Тамбовская область), входящее в группу агропредприятий "Ресурс", стало основным кредитором предприятий Ильшата Тукаева. Компания выкупила права требований у Россельхозбанка и Сбербанка. Кроме того, "Токаревская птицефабрика" арендовала имущество "Тимашевской птицефабрики".
В процессе банкротства находятся и сами Тукаев и Фаизов. В сентябре и октябре прошли торги по продаже их долей в ООО "Репродукт", ООО "Племрепродукт" и ООО "Тимашевская птицефабрика". Доля Ильшата Тукаева в "Тимашевской птицефабрики" пока не выставлялась на аукцион. Покупателем по всем лотам выступил Виталий Васько, который предложил за активы в общей сложности 52,4 млн рублей.
По информации ИАС Seldon.Basis, Виталий Васько фигурирует в числе учредителей или бывших владельцев организаций, входящих в группу "Ресурс".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?