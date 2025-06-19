Более миллиона россиян примут участие в первом Всероссийском агродиктанте

20 мая состоялось совещание по подготовке Всероссийского агродиктанта - масштабной акции, которая впервые пройдет в России с 8 по 12 октября 2025 года, в период Недели агропромышленного комплекса, и будет приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В заседании приняли участие Александр Двойных, координатор федерального партийного проекта партии "Единая Россия" "Российское село", председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

"Всероссийский аграрный диктант - это масштабный проект, в котором будут задействованы все субъекты РФ, органы исполнительной и законодательной власти, образовательные учреждения, крупные компании и предприятия. Агродиктант направлен на популяризацию сельского хозяйства, аграрных профессий и сельского образа жизни, повышение знаний об агропромышленном комплексе России и проявление чувства гордости у граждан за успехи современного и технологичного агропромышленного комплекса страны. Проект объединит участников со всей страны и станет ежегодным", - отметил Александр Двойных.

"Агродиктант" проводит "Единая Россия" федеральным партийным проектом "Российское село" совместно с АО "Россельхозбанк".

"Россельхозбанк" как главный аграрный банк страны является не только финансовым институтом, но и поддерживает образовательные проекты в области АПК, развивает цифровые платформы, помогает в сбыте фермерской продукции. Поэтому мы с большим энтузиазмом включились в подготовку и проведение первого Всероссийского аграрного диктанта. Это новый интересный проект, благодаря которому каждый житель нашей страны может проверить свои знания в такой важной отрасли, как сельское хозяйство. С самых древних времен земледелие составляло одну из основ экономики России, в этом заложен генетический код русского человека, а сегодня сельскохозяйственный комплекс России - один из самых развитых в мире. Поэтому знать историю и современные успехи нашего агропромышленного комплекса надо обязательно. Именно для того и проводится Агродиктант. Приглашаем всех принять участие", - отметил Борис Листов.

В оргкомитет Агродиктанта войдут видные политические и общественные деятели страны, в экспертные комиссии - ученые, педагоги, представители отраслевых НИИ, аграрных вузов и практики.

Агродиктант пройдет в период Недели агропромышленного комплекса с 8 по 12 октября 2025 года в гибридном формате (офлайн и онлайн) на всей территории РФ, в нем примут участие более 1 млн человек. В рамках Агродиктанта будут работать более 300 офлайн-площадок в 89 регионах, где при желании сможет участвовать каждый житель страны. Основными офлайн-площадками станут аграрные вузы, аграрные СПО, агрошколы, государственные и региональные органы власти, крупные агропромышленные предприятия, а также региональные филиалы АО "Россельхозбанк".

Для участия в формате онлайн разработана основная платформа - агродиктант.рф. На прохождение диктанта отводится 45 минут, в течение которых необходимо ответить на 30 вопросов. Вопросы будут касаться различных отраслей сельского хозяйства и сгруппированы по следующим тематическим блокам: почва и мелиорация, растениеводство и защита растений, животноводство и племенное дело, корма и ветеринария, рыбное хозяйство и аквакультура, инфраструктура и сельские территории, производство продуктов питания, экспорт продукции АПК, цифровизация сельского хозяйства, оборудование для АПК и сельхозтехника, агротуризм.

Проверить свои знания по сельхозтематике могут школьники, студенты, граждане, чья профессиональная деятельность не связана с агропромышленным комплексом страны, а также люди с профильным образованием и опытом работы в сфере АПК. Для каждой категории будут разработаны соответствующие вопросы. По итогам участия каждый зарегистрированный участник получит электронный сертификат, а победители - дипломы.