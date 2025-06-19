Более миллиона россиян примут участие в первом Всероссийском агродиктанте

20 мая состоялось совещание по подготовке Всероссийского агродиктанта - масштабной акции, которая впервые пройдет в России с 8 по 12 октября 2025 года, в период Недели агропромышленного комплекса, и будет приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В заседании приняли участие Александр Двойных, координатор федерального партийного проекта партии "Единая Россия" "Российское село", председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
"Всероссийский аграрный диктант - это масштабный проект, в котором будут задействованы все субъекты РФ, органы исполнительной и законодательной власти, образовательные учреждения, крупные компании и предприятия. Агродиктант направлен на популяризацию сельского хозяйства, аграрных профессий и сельского образа жизни, повышение знаний об агропромышленном комплексе России и проявление чувства гордости у граждан за успехи современного и технологичного агропромышленного комплекса страны. Проект объединит участников со всей страны и станет ежегодным", - отметил Александр Двойных.
"Агродиктант" проводит "Единая Россия" федеральным партийным проектом "Российское село" совместно с АО "Россельхозбанк".
"Россельхозбанк" как главный аграрный банк страны является не только финансовым институтом, но и поддерживает образовательные проекты в области АПК, развивает цифровые платформы, помогает в сбыте фермерской продукции. Поэтому мы с большим энтузиазмом включились в подготовку и проведение первого Всероссийского аграрного диктанта. Это новый интересный проект, благодаря которому каждый житель нашей страны может проверить свои знания в такой важной отрасли, как сельское хозяйство. С самых древних времен земледелие составляло одну из основ экономики России, в этом заложен генетический код русского человека, а сегодня сельскохозяйственный комплекс России - один из самых развитых в мире. Поэтому знать историю и современные успехи нашего агропромышленного комплекса надо обязательно. Именно для того и проводится Агродиктант. Приглашаем всех принять участие", - отметил Борис Листов.
В оргкомитет Агродиктанта войдут видные политические и общественные деятели страны, в экспертные комиссии - ученые, педагоги, представители отраслевых НИИ, аграрных вузов и практики.
Агродиктант пройдет в период Недели агропромышленного комплекса с 8 по 12 октября 2025 года в гибридном формате (офлайн и онлайн) на всей территории РФ, в нем примут участие более 1 млн человек. В рамках Агродиктанта будут работать более 300 офлайн-площадок в 89 регионах, где при желании сможет участвовать каждый житель страны. Основными офлайн-площадками станут аграрные вузы, аграрные СПО, агрошколы, государственные и региональные органы власти, крупные агропромышленные предприятия, а также региональные филиалы АО "Россельхозбанк".
Для участия в формате онлайн разработана основная платформа - агродиктант.рф. На прохождение диктанта отводится 45 минут, в течение которых необходимо ответить на 30 вопросов. Вопросы будут касаться различных отраслей сельского хозяйства и сгруппированы по следующим тематическим блокам: почва и мелиорация, растениеводство и защита растений, животноводство и племенное дело, корма и ветеринария, рыбное хозяйство и аквакультура, инфраструктура и сельские территории, производство продуктов питания, экспорт продукции АПК, цифровизация сельского хозяйства, оборудование для АПК и сельхозтехника, агротуризм.
Проверить свои знания по сельхозтематике могут школьники, студенты, граждане, чья профессиональная деятельность не связана с агропромышленным комплексом страны, а также люди с профильным образованием и опытом работы в сфере АПК. Для каждой категории будут разработаны соответствующие вопросы. По итогам участия каждый зарегистрированный участник получит электронный сертификат, а победители - дипломы.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами