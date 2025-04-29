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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Петр Дубянский: "Молоко из Орловки" — фермерский продукт с прозрачной историей"

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Об уровне конкуренции среди производителей сырого молока, о планах строительства крупного животноводческого комплекса и секретах производства качественных молочных продуктов рассказал генеральный директор племзавода "Дружба" и маслосырзавода "Орловский" Петр Дубянский.

Фото: фото предоставлено спикером

— Племзавод "Дружба" является одним из крупнейших производителей сырого молока в Самарской области. Как планируете развивать это направление?

— Производство молока в "Дружбе" является рентабельным, и мы видим перспективы развития в его расширении. И конечно, этот процесс будет связан со строительством нового молочного комплекса на 3 тысячи голов.

При этом все предпосылки, обязательные для начала такого проекта, у "Дружбы" уже есть. Это земельный массив, позволяющий обеспечивать животных кормами, техническая база, имеющиеся технологии, которые уже сегодня в непростых условиях позволяют нам рентабельно производить молоко. И самое главное — это обученные сотрудники.

Мы находимся в выигрышном положении по сравнению с теми, кто реализует подобные инвестиционные проекты с нуля.

— Вы упомянули о непростых условиях. Что вы имели в виду?

— В "Дружбе" сохранилось привязанное содержание коров, сами фермы построены в советские времена. В таких условиях сложно конкурировать с современными предприятиями. Однако нам это удается. Внедрение новых технологий позволит еще более повысить эффективность производства. Мы планируем переход на беспривязное содержание коров, что улучшит комфорт животных, их моцион, а также максимально исключит человеческий фактор в технологии.

Сегодня современный животноводческий объект должен быть приближен к фабрике. Начиная от бытовых условий — нормальные раздевалки, душевые, комнаты приема пищи, заканчивая производственными условиями — определенные производственные циклы, длительность рабочего дня, локализация всех операций с участием людей в одном месте.

Также на новых комплексах реализуется улучшенная технология содержания животных. Это не только про повышение комфорта для самих коров, но и экономические плюсы — возможность обслуживать большее количество животных меньшим числом сотрудников. В итоге сотрудник оказывается в более комфортных условиях, обеспечивает производство большего объема молока, что позволяет повысить оплату его труда.

Другими словами, построив новый комплекс, мы, чуть увеличив штат и сохраняя площадь земли под кормовую базу, кратно нарастим производство молока. Вот здесь, собственно, и возникает выгода для предприятия.

При современных подходах, имея площадь от 7 до 10 тысяч гектаров (а мы имеем 15 тысяч), необходимо производить не меньше 100 тонн молока в сутки. Сейчас же мы производим 25 тонн. То есть мы имеем возможность увеличить производство молока в четыре раза, сохранив операционные затраты.

— Поддерживают ли власти региона ваш проект?

— У нас уже состоялась встреча с новым министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексеем Петровичем Поповым. Он приветствует наши планы по строительству нового комплекса и обещал всеобъемлющую поддержку. Мы можем смело говорить, что у нас есть согласованная позиция с Минсельхозом региона.

Если говорить о значении нового комплекса для области, то надо понимать, что некоторые соседние регионы при сопоставимом населении производят кратно больше молока. Например, Татарстан. Самарская область нуждается в молоке местного производства. Это и продукция, и рабочие места, и отчисления в бюджет.

— За счет чего "Дружба" обеспечивает высокое качество?

— Мы придерживаемся установленных стандартов и требований к сырому молоку. Есть стандарты по бактериальной обсемененности, соматическим клеткам, кислотности и прочим показателям, которые установлены профильными правилами. Это первый блок.

А второй блок — мы можем контролировать качество молока на всех этапах. Ведь "Дружба" занимается производством молока по принципу замкнутого цикла. Мы не просто доим коров, но и растим молодняк (с целью пополнения основного стада молодыми коровами), занимаемся выращиванием и приготовлением кормов, перерабатываем полученное с фермы молоко на собственном молокозаводе и продаем в собственной сети магазинов. Благодаря этому мы можем заявить, что полностью отвечаем за качество нашего молока и произведенной из него продукции на каждом этапе производства.

— Насколько сильная конкуренция среди производителей сырого молока в регионе?

— Конкурентов немного. Есть определенные показатели для определения уровня профессионализма в производстве молока. В первую очередь, это уровень продуктивности коров. Если суточный удой на дойную корову составляет 30 литров и выше, это считается хорошим уровнем технологии. По моим оценкам, по всей области не наберется больше десяти хозяйств с таким уровнем продуктивности…

В то же время я считаю, что конкуренция нужна, и она обеспечивает улучшение технологий, обмен опытом и держит в тонусе.

— Получается, что у нас в регионе по сырому молоку рынок производителя, когда он может выдвигать свои условия?

— Самарская область в этом плане не изолирована. Регион открыт для поставок извне. Достаточно много молока ввозится, поэтому никаких преимуществ местным производителям низкая конкуренция внутри региона не дает.

— То есть нельзя сказать, что к производителям сырого молока выстраивается очередь из переработчиков?

— Нет, так сказать нельзя. Есть, конечно, сезонные колебания, когда возникает повышенный спрос или дефицит молока, но в целом рынок сегодня предсказуем.

— 12 марта вы возглавили маслосырзавод "Орловский". Сколько молока он сейчас перерабатывает и какую продукцию выпускает?

— В среднем завод может перерабатывать до 25 тонн в сутки. Выпускаем мы порядка 30 видов продукции — молоко, сливки, сливочное масло, йогурты, сметана, кефир, ряженка, простокваша, творог, плавленые сыры, полутвердые сыры, мягкие итальянские сыры. Это уже устоявшийся ассортимент, который нашел своего покупателя.

При этом наши продукты с сохранением натуральной структуры молока: мы не используем нормализацию и гомогенизацию молока.

— Чтобы не ухудшать качество или чтобы не усложнять технологию?

— Так мы сохраняем натуральность. То есть мы просто передаем потребителю то молоко, которое надаиваем от коров. Намеренно не изменяем природную структуру компонентов молока. Потому что гомогенизация — это разрушение природной структуры молочного жира. Мы же на нее не воздействуем, если того не требует рецептура приготовления определенной продукции.

— Где реализуется эта продукция?

— У завода есть сеть собственных торговых точек и фирменных магазинов — 22 точки, которые располагаются в Тольятти и Самаре. Также с этого года мы начали сотрудничать с торговыми сетями — "Пеликан", "Миндаль", "Лента".

— В "Пятерочках" и "Магнитах" когда ожидать?

— У нас есть некоторые ограничивающие факторы, например, недлительные сроки хранения. Мы выбрали собственный сегмент. "Молоко из Орловки" — высококачественный фермерский продукт с прозрачной историей. С использованием принципа "от поля до прилавка". С интересной, где-то уникальной рецептурой, с собственным вкусом.

То есть мы себя видим как регионального производителя молочной продукции эксклюзивного ряда. Те же итальянские сыры — это наше уникальное предложение, которое нашло своего потребителя. Моцарелла, буррата, страчателла, рикотта — их рецептуру и технологию производства разработал и контролирует итальянский специалист Фабио Калдера.

Надо также отметить, что большинство наших клиентов — это постоянные покупатели.

— На какую продукцию приходятся основные объемы?

— Выраженного перекоса в какую-либо сторону у нас нет. Мы отталкиваемся от существующего спроса, в том числе учитываем сезонные колебания. Например, в преддверии Пасхи есть большой спрос на творог и масло, и мы активно перестраиваем производство в эту сторону. В какие-то периоды растет спрос на кисломолочку. Мы можем гибко реагировать и производить то, что востребовано.

— Вы и ваши домочадцы едите продукцию, которую производят в Орловке?

— Да, конечно. И я, и сотрудники со своими семьями — активные потребители нашей продукции. В том числе и потому, что мы видим, как она производится. Мы прекрасно знаем, что используем самые качественные корма, содержим животных в чистоте, они здоровы и ухожены. Поэтому смело используем в питании эти продукты. В селе Орловка у нас есть свой корпоративный магазин.

ООО "Племенной завод "Дружба" и ООО "МСЗ Орловский" находятся в с. Орловка Кошкинского района. Молочное направление в "Дружбе" — это 1,8 тыс. голов КРС, из них 1 тыс. — фуражных. Надои в сутки на дойную голову — 32-34 литра. Молочная продукция реализуется под брендом "Молоко из Орловки".

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