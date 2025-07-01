Максим Мерзликин, директор по производству компании "Кансидс": "Мы предоставляем рынку семена и химию в комплексе"

Уход с российского рынка западных компаний стал мощным драйвером развития отечественного семеноводства. В этом уверен директор по производству компании "Кансидс" Максим Мерзликин. Семена каких агрокультур собственной селекции сегодня предлагает компания аграриям? Почему соя занимает среди них особое место? И как "Кансидс" планирует ускорить регистрацию новых сортов? Об этом и многом другом Максим Мерзликин рассказал в интервью на Дне поля и сенажа ПФО, который состоялся в Самарской области 26 июня.

— Максим Александрович, вы впервые принимаете участие в Дне поля и сенажа ПФО?

— Как самостоятельная компания мы в первый раз участвуем в этом агрофоруме. Ранее два года подряд мы принимали участие в Дне поля совместно с Агропромышленным холдингом "Мираторг", который является нашим эксклюзивным дистрибьютором. Им были переданы на размножение и реализацию наши первые сорта, которые выходили из регистрации. Сейчас у нас также готовятся к выходу новые сорта, с которыми мы уже будем работать самостоятельно. Поэтому было принято решение участвовать в Дне поля самостоятельно. С Зерновым соевым союзом мы заключили договор в декабре 2024 года, поэтому на момент подачи заявок на этот форум у нас уже было согласовано количество делянок.

Показали потенциал: репортаж с Дня поля и сенажа ПФО Парад техники, знакомство с новыми сортами российской селекции, обмен опытом друг с другом и знаковыми экспертами отрасли - сотни представителей АПК из разных регионов России собрались в Самарской области 26 июня на крупнейший агрофорум - День поля и сенажа ПФО. В этом году мероприятие состоялось в новом формате - в нем активно участвовали не только растениеводы, но и животноводы. Подробности - в нашем репортаже.

— Какие цели вы перед собой ставите, участвуя в Дне поля?

— Мы хотим повысить узнаваемость бренда "Кансидс", а также — начать активное продвижение второй нашей компании — Greenplant, которая занимается поставками средств защиты растений и микроудобрений. Таким образом мы предоставляем рынку в комплексе семена и химию.

— Green Plant — это новое для вас направление?

— Нет. Изначально с момента основания компании для нас это было главное направление развития. То есть, начинали мы бизнес именно со средств защиты растений. И в 2019 году приняли решение о создании компании "Кансидс". В тот момент мы немного сместили акцент наших усилий на развитие семеноводческого направления. И сейчас, когда у нас уже есть свои зарегистрированные сорта, мы снова продолжаем развивать направление химии.

— С какими средствами защиты растений вы работаете?

— В основном это гербициды, которые мы завозим из Китая с заводов, входящих в топ-3 по качеству химии в Поднебесной. Также работаем с инсектицидами, фунгицидами из Китая и Индии. Тем самым мы обеспечиваем сельхозтоваропроизводителей высококачественными препаратами, которые показывают эффективность от 80 до 95%. Почему от 80 до 95%? Потому что нет ни одного препарата, который бы давал эффективность в 100%.

На Дне поля мы показали пестициды для сои. Например, препарат "Амифорт", по которому мы являемся эксклюзивным дистрибьютором испанской компании Kimiteс. Также у нас есть свои микроудобрения — цинк, молибден, бор, которые реализует один из наших брендов — компания Марк Виннер, которая также занимается и регистрацией микроудобрений.

— Каковы конкурентные преимущества этих удобрений?

— Мы делаем акцент на качество. В удобрениях используется высококачественное сырье, которое дает чистоту препарата до 99%. Этот показатель позволяет нам быть уверенным на 100%, что этот препарат даст хорошую прибавку в росте растений. А еще все наши средства защиты растений и микроудобрения с аминокислотами мы используем на абсолютно всех наших семенных участках с соей, пшеницей, горохом. На 80% мы закрываем свою потребность по химии именно нашими препаратами, поскольку уверены в их качестве.

— Какую семенную продукцию вы представили на Дне поля?

— Основная наша культура — это соя. Мы гордимся своими сортами, так как они позволяют получать качественное зерно с высоким содержанием протеина и масла.

Также на Дне поля у нас представлены семена гороха, ярового ячменя и яровой пшеницы. Причем образцы яровой пшеницы, которую мы здесь посеяли, это абсолютно новые наши сорта, которые мы только подали на регистрацию, и сейчас ведем процесс размножения до реализуемых категорий семян.

Представлена пшеница двух сортов и оба — хлебопекарного направления, первого класса. Эти сорта актуальны для специализированных предприятий, которым нужно зерно с высоким содержанием клейковины (она влияет на хлебопекарные качества муки). А наши сорта как раз такие.

Еще отмечу наши новинки по сое, которые отличаются высоким выходом масла, что будет интересно специализирующимся на этом предприятиям. Как я уже говорил, эти сорта мы не передаем нашим дистрибьюторам, будем заниматься их распространением сами. Поскольку мы, в первую очередь, как компания-селекционер, знаем о наших сортах все с момента их создания.

— А когда вы посеяли свои культуры на делянках Дня поля?

— Приблизительно в конце первой декады мая. Посев зависит от сорта и вида культуры. Зерновые — раньше, соя — позже. Но так как здесь на делянках сев идет целенаправленно, то есть, зашли и начали сеять подряд культуру за культурой, то разрыв у нас между посевами получился небольшой. На делянках специалисты "Кансидс" предметно знакомили фермеров с нашими сортами и оценками сортов.

— Как бы вы могли охарактеризовать интерес аграриев к сое?

— Посевные площади с соей сейчас достаточно активно развиваются. Особенно эта тенденция характерна для Центрального Черноземья, регионов Приволжского федерального округа. Тогда, когда, например, Дальний Восток исчерпал потребность в выращивании сои, названные регионы, наоборот, имеют в этом смысле большой потенциал. Это связано со строительством новых соеперерабатывающих предприятий. Могу привести в пример по Центрально-Черноземному региону, который я очень хорошо знаю. В 2023 году здесь был засеян 1 млн га сои, в 2024-м — уже почти 1 млн 200 тысяч га. То есть, прибавка за год составила 200 тысяч га. В ПФО, насколько мне известно, количество угодий, засеянных соей, увеличилось на 10-15% за год. При этом на внутреннем рынке есть недостача высококачественных семян: сейчас этот показатель равен 2 млн тонн.

— А какие сорта вы могли порекомендовать фермерам Самарской области? Ведь, как известно, наш регион находится в зоне рискованного земледелия.

— Соя — это одна из культур, которая отличается пластичностью. То есть, она способна приспосабливаться, если можно так выразиться. С учетом этого наша команда, костяк которой составляют молодые специалисты, готовы прямо в поле показать, как правильно выращивать сою в том регионе, в котором сельхозтоваропроизводитель хочет ее вырастить.

Если говорить о Самарской области, то я бы посоветовал сорта, которые у нас как раз и представлены на полигоне Дня поля. Это Юкон, Альберта Фулфорд, Ямаска и наши новинки, которые направлены на получение масла, — это "КСС 1807" и "КСС 1818".

— А каков срок созревания ваших сортов?

— У нас есть сорта с периодом вегетации 85−90 дней, которые мы также представили гостям Дня поля и сенажа. И есть сорта со 110-дневным сроком вегетации. То есть, если мы их посеяли здесь в конце первой декаде мая, то уберем в период с середины до конца сентября, как раз ко второму Дню поля, который традиционно проходит в конце сентября.

— В каких регионах находятся угодья, которые вы используете для селекции?

— Воронежская, Орловская, Липецкая, Курская, Белгородская области.

— А как организована логистика доставки вашей продукции в другие регионы страны?

— Мы используем биг-бэги. Это мягкие контейнеры, представляющие собой большие емкости из прочного полипропилена. Таким способом можно доставить до 20 тонн продукции, время в пути составляет около суток.

— Еще одним импульсом для развития вашей компании должно стать участие в Федеральной научно-технической программе (ФНТП)?

— Да, мы подали заявку, которая сейчас находится на рассмотрении. ФНТП позволяет быстрее выводить новые сорта на рынок. Для участников программы предусмотрен ускоренный процесс регистрации сортов.

— А как вы в целом оцениваете сегодня развитие рынка отечественной селекции?

— В данный момент полностью зависимость от зарубежных технологий мы пока не преодолели. Однако, с момента введения западных санкций началось очень активное развитие селекции в России. Будем честны: в 90-е годы в нашей стране на 90% убили селекцию. И сейчас все то, что было упущено, стараются быстро восстановить, действуют меры поддержки, которые серьезно стимулируют отечественных семеноводов. На рынке заметно увеличение доли рынка именно российских семян. Сельхозтоваропроизводители, конечные потребители нашей продукции, уже не опасаются приобретать российские сорта. И даже если западные компании когда-либо вернутся на наш рынок, отечественные семена ничем не будут уступать их продукции.