Творчество без границ: молодежь Самарской области показала свой талант на площадке арт-кластера "Таврида"

С 1 по 3 августа в городе Судак в Крыму состоялось главное событие для всех творцов страны — Фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ". Фестиваль является частью большого проекта "Таврида", который входит в президентскую платформу "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодёжь и дети".

Таврида объединила около 100 тыс. неравнодушных к творчеству участников со всех регионов России и 21 зарубежной страны. Частью фестиваля стали 21 человек из Самарской области, которые показали свой талант и присоединились к большому сообществу молодых творцов. Самарская молодёжь стала участниками летних школах Академии "Меганом" — образовательных заездов и пространств для воплощения самых творческих идей.

За три дня на фестивале прошло 300 мероприятий, посвящённых молодому искусству и наполненных многообразием российской культуры. На пяти сценах выступили известные исполнители, прошли презентации и встречи с известными культурными деятелями. Выставки, мастер-классы и кинопоказы — всё это так же вошло в программу Тавриды.АРТ.

Ключевым моментом фестиваля стала Церемония подведения итогов проекта "Код молодёжи", организованного Росмолодёжью. В этом проекте молодые дизайнеры со всей страны создавали уникальный визуальный стиль нового поколения и предлагали свои модные концепции.

фото: пресс-служба Таврида.АРТ

По итогам народного голосования победителями были выбраны сразу две концепции: "Импульс поколения" и "Конь-огонь". В разработке и создании второго стиля приняла участие самарская активистка, член пресс-службы Общественного молодёжного парламента при Самарской губернской думе Виктория Коровкина.

"Проект делился на несколько этапов. По итогам заочного этапа я вошла в число ста лучших и поехала в Меганом, где стала частью первой команды, с которой мы и разработали концепцию "Конь-огонь". Я не ожидала, что войду в топ-100, но когда дело дошло до голосования, я поняла, что буду бороться до последнего, и мы обязательно победим! Чувствую, что могу больше, чем думаю, и это заряжает меня на новые победы" — поделилась эмоциями Виктория Коровкина.

Автономная некоммерческая организация "Таврида.Арт" развивает арт-кластер "Таврида" — платформу возможностей для молодых деятелей культуры и искусства, которая объединяет летние школы Академии творческих индустрий "Меганом", Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты. Мероприятия арт-кластера включены в федеральный проект "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодёжь и дети" и реализуются с 2015 года.