16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Творчество без границ: молодежь Самарской области показала свой талант на площадке арт-кластера "Таврида" В Самаре состоится Фестиваль "Русское лето. ZaРоссию" В реке Падовка выявили превышение концентрации аммония и нитритов Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре в августе Экотропы Самарской области попали на национальный туристический портал

Общество

Творчество без границ: молодежь Самарской области показала свой талант на площадке арт-кластера "Таврида"

СУДАК. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 1 по 3 августа в городе Судак в Крыму состоялось главное событие для всех творцов страны — Фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ". Фестиваль является частью большого проекта "Таврида", который входит в президентскую платформу "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодёжь и дети".

Фото: пресс-служба Таврида.АРТ

Таврида объединила около 100 тыс. неравнодушных к творчеству участников со всех регионов России и 21 зарубежной страны. Частью фестиваля стали 21 человек из Самарской области, которые показали свой талант и присоединились к большому сообществу молодых творцов. Самарская молодёжь стала участниками летних школах Академии "Меганом" — образовательных заездов и пространств для воплощения самых творческих идей.

За три дня на фестивале прошло 300 мероприятий, посвящённых молодому искусству и наполненных многообразием российской культуры. На пяти сценах выступили известные исполнители, прошли презентации и встречи с известными культурными деятелями. Выставки, мастер-классы и кинопоказы — всё это так же вошло в программу Тавриды.АРТ.

Ключевым моментом фестиваля стала Церемония подведения итогов проекта "Код молодёжи", организованного Росмолодёжью. В этом проекте молодые дизайнеры со всей страны создавали уникальный визуальный стиль нового поколения и предлагали свои модные концепции.

фото: пресс-служба Таврида.АРТ

По итогам народного голосования победителями были выбраны сразу две концепции: "Импульс поколения" и "Конь-огонь". В разработке и создании второго стиля приняла участие самарская активистка, член пресс-службы Общественного молодёжного парламента при Самарской губернской думе Виктория Коровкина.

"Проект делился на несколько этапов. По итогам заочного этапа я вошла в число ста лучших и поехала в Меганом, где стала частью первой команды, с которой мы и разработали концепцию "Конь-огонь". Я не ожидала, что войду в топ-100, но когда дело дошло до голосования, я поняла, что буду бороться до последнего, и мы обязательно победим! Чувствую, что могу больше, чем думаю, и это заряжает меня на новые победы" — поделилась эмоциями Виктория Коровкина.

Автономная некоммерческая организация "Таврида.Арт" развивает арт-кластер "Таврида" — платформу возможностей для молодых деятелей культуры и искусства, которая объединяет летние школы Академии творческих индустрий "Меганом", Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты. Мероприятия арт-кластера включены в федеральный проект "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодёжь и дети" и реализуются с 2015 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31