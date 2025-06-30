Федеральный проект "Кадры в АПК": работа на селе становится все более интересной, комфортной и доходной

Господдержка начинающих фермеров и молодых специалистов в сфере АПК стали главными темами обсуждения на практическом семинаре, который состоялся в рамках Дня поля и сенажа ПФО — 2025 на агрополигоне Угорье в Кинельском районе.
Мероприятие объединило фермеров, студентов аграрных вузов и средних профессиональных учреждений, а также работодателей агропромышленного комплекса. Семинар состоялся при участии министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с федеральным проектом "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
О действующих мерах поддержки, выплатах выпускникам вузов и ссузов, стажировке и трудоустройстве, государственной поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих хозяйств рассказала Лейли Мифтахова, руководитель управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК минсельхоза региона.
"Главная задача — не просто привлечь кадры в сельское хозяйство, но и создать условия для их закрепления в отрасли. По линии минсельхоза компенсируются затраты на обучение и оказывается помощь с трудоустройством. Есть программа "Жилье по найму", в которой активно участвует государство, закрывая более 80% затрат на строительство", — подчеркнула Лейли Мифтахова.
"Сейчас быть специалистом в сельском хозяйстве стало престижно — это стабильный хороший доход, работа с применением современных технологий. Для получения востребованной профессии у нас созданы все условия, — говорит Юлия Кирова, проректор по учебной, воспитательной работе и молодежной политике Самарского аграрного университета. — В последние два года особенно стало больше внимания уделяться целевому набору. Это одно из направлений, поддерживающее молодых специалистов по полной программе. Причем в университете можно получить образование от среднего специального до аспирантуры".
Напомним, что правительство Самарской области уделяет особое внимание обеспечению рынка труда кадрами, отвечающими потребностям региональной экономики, особенно в сфере сельского хозяйства.
По решению главы региона Вячеслава Федорищева в прошлом году размер единовременных денежных выплат для молодых специалистов с высшим, средним и начальным профессиональным образованием был увеличен почти в три раза и достиг 207 тыс. рублей, в зависимости от уровня образования. Также предусмотрена индексация ежемесячных денежных выплат. На сегодняшний день принято решение о дополнительном увеличении размера единовременных и ежемесячных выплат молодым специалистам.
В рамках семинара действующие фермеры поделились практическим опытом по привлечению молодых кадров и внедрению программ повышения квалификации. Илья Ятманкин, заместитель директора по производству КФХ Ятманкин, уточнил, что трудоустройство и переподготовка молодых кадров уже принесли практический результат — за счет внедрения новых методов и современных технологий значительно повысилась эффективность производства.
Федеральный проект "Кадры в АПК" — это возможность для молодежи найти перспективную работу, а для бизнеса — получить мотивированных специалистов. Участники семинара одним из ключевых направлений развития проекта "Кадры в АПК" назвали создание большего количества стажировочных площадок на базе успешных хозяйств региона.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами