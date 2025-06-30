Режим импортозамещения: самарским аграриям представили новые гибриды подсолнечника

Россия нуждается в развитии отечественной селекции подсолнечника для обеспечения продовольственной безопасности и снижения зависимости от иностранных семян. На решение этой задачи направлена работа Селекционного семеноводческого центра растениеводства "Золото Полей Черноземья". Компания производит высокопродуктивные гибриды подсолнечника с качественными показателями, значительно превышающими российские нормативные требования. Самарские аграрии познакомились с продукцией в рамках Дня поля, который Зерновой Соевый Союз ПФО провел на территории агротехнопарке СамГАУ в Кинельском районе.

"Мы из Воронежской области. Селекцией гибридов подсолнечника занимаемся уже четвертый год. Сами являемся оригинаторами. Нацелены на замещение иностранных семян на рынке, так как наша продукция не хуже импортной и с точки зрения урожайности, и с точки зрения качества, но при этом в два раза дешевле", — рассказал генеральный директор ООО ССЦР "Золото Полей Черноземья" Сергей Пытьев.

Продукция компании хорошо зарекомендовала себя в Воронежской и Волгоградской областях. В продуктовой линейке — четыре гибрида. Период вегетации составляет от 100 до 110 дней. Содержание масла — 50-53%.

"Соната СУ" и "Эксперт СУ" разработаны под технологию возделывания "Экспресс". Они устойчивы к таким болезням, как фомопсис, фомоз, ржавчина, мучнистая роса, белая и серая гнили, а также к злостному сорняку — заразихе (7 рас A-G). Засуха гибридам не страшна, как и полегание. Также они устойчивы к осыпанию. Потенциал урожайности — более 50 ц/га.

"Атриум КЛ" и "Ареал КЛ" разработаны под технологию возделывания Clearfield, которая основана на комбинации гербицидов широкого спектра действия и специальных устойчивых к ним гибридов подсолнечника. Потенциал урожайности составляет 51 и 53 ц/га соответственно.

Гибриды устойчивы к гербицидам группы имидозалинов. Норма применения — 1-1,2 л/га в период вегетации подсолнечника от двух до четырех настоящих листьев культуры. Также гибриды обладают высокой устойчивостью к полеганию, засухе, фомопсису, фомозу, ржавчине, мучнистой росе, белой и серой гнилям, заразихе (5 рас A-F).

"У нас нет задачи с точки зрения наращивания количества гибридов. Мы сосредоточились на качестве. Наша миссия — поддерживать аграриев современными решениями для эффективного и устойчивого производства подсолнечника, способствуя развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности России", — отметил Сергей Пытьев.

Теперь продукция "Золота Полей Черноземья" представлена на рынке Поволжья. Лично убедиться в качестве аграрии Самары и Оренбурга могут в рамках демопосевов.

"Мы бесплатно предоставили фермерам наши семена для испытаний, чтобы они оценили результат в сравнении с теми же импортными гибридами. Самим посмотреть, пощупать — лучшее доказательство. Также мы заложили делянки на территории агротехнопарка СамГАУ: гибриды "Соната СУ" и "Эксперт СУ" по технологии "Экспресс". Сейчас на общем фоне всё выглядит отлично. Окончательные результаты объявят в конце сезона", — рассказал Сергей Пытьев.