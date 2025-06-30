Режим импортозамещения: самарским аграриям представили новые гибриды подсолнечника

Россия нуждается в развитии отечественной селекции подсолнечника для обеспечения продовольственной безопасности и снижения зависимости от иностранных семян. На решение этой задачи направлена работа Селекционного семеноводческого центра растениеводства "Золото Полей Черноземья". Компания производит высокопродуктивные гибриды подсолнечника с качественными показателями, значительно превышающими российские нормативные требования. Самарские аграрии познакомились с продукцией в рамках Дня поля, который Зерновой Соевый Союз ПФО провел на территории агротехнопарке СамГАУ в Кинельском районе.
"Мы из Воронежской области. Селекцией гибридов подсолнечника занимаемся уже четвертый год. Сами являемся оригинаторами. Нацелены на замещение иностранных семян на рынке, так как наша продукция не хуже импортной и с точки зрения урожайности, и с точки зрения качества, но при этом в два раза дешевле", — рассказал генеральный директор ООО ССЦР "Золото Полей Черноземья" Сергей Пытьев.
Продукция компании хорошо зарекомендовала себя в Воронежской и Волгоградской областях. В продуктовой линейке — четыре гибрида. Период вегетации составляет от 100 до 110 дней. Содержание масла — 50-53%.
"Соната СУ" и "Эксперт СУ" разработаны под технологию возделывания "Экспресс". Они устойчивы к таким болезням, как фомопсис, фомоз, ржавчина, мучнистая роса, белая и серая гнили, а также к злостному сорняку — заразихе (7 рас A-G). Засуха гибридам не страшна, как и полегание. Также они устойчивы к осыпанию. Потенциал урожайности — более 50 ц/га.
"Атриум КЛ" и "Ареал КЛ" разработаны под технологию возделывания Clearfield, которая основана на комбинации гербицидов широкого спектра действия и специальных устойчивых к ним гибридов подсолнечника. Потенциал урожайности составляет 51 и 53 ц/га соответственно.
Гибриды устойчивы к гербицидам группы имидозалинов. Норма применения — 1-1,2 л/га в период вегетации подсолнечника от двух до четырех настоящих листьев культуры. Также гибриды обладают высокой устойчивостью к полеганию, засухе, фомопсису, фомозу, ржавчине, мучнистой росе, белой и серой гнилям, заразихе (5 рас A-F).
"У нас нет задачи с точки зрения наращивания количества гибридов. Мы сосредоточились на качестве. Наша миссия — поддерживать аграриев современными решениями для эффективного и устойчивого производства подсолнечника, способствуя развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности России", — отметил Сергей Пытьев.
Теперь продукция "Золота Полей Черноземья" представлена на рынке Поволжья. Лично убедиться в качестве аграрии Самары и Оренбурга могут в рамках демопосевов.
"Мы бесплатно предоставили фермерам наши семена для испытаний, чтобы они оценили результат в сравнении с теми же импортными гибридами. Самим посмотреть, пощупать — лучшее доказательство. Также мы заложили делянки на территории агротехнопарка СамГАУ: гибриды "Соната СУ" и "Эксперт СУ" по технологии "Экспресс". Сейчас на общем фоне всё выглядит отлично. Окончательные результаты объявят в конце сезона", — рассказал Сергей Пытьев.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами