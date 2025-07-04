"Транспорт будущего" показали "День поля-2025" с высоты агродрона

Компания "Транспорт будущего" принимает участие во всероссийском "Дне поля-2025" — крупнейшей агропромышленной выставке страны, которая проходит в Волгоградской области с 3 по 5 июля. На мероприятии продемонстрировали возможности агродрона С-80, который обработал поле совместно с самоходным опрыскивателем "Туман".

Беспилотник способен распылять удобрения и средства защиты растений, обладая грузоподъемностью до 40 килограммов и обрабатывая до 18 гектаров земли за час полета. Также участники выставки смогли увидеть практическое использование агродрона в реальной ситуации — беспилотник в паре с самоходным опрыскивателем "Туман" обработал поле, продемонстрировав преимущества применения технологий в сельском хозяйстве.

"Агропромышленный сектор играет ключевую роль в экономике страны, поэтому компания "Транспорт будущего" стремится внести свой вклад в его развитие. На всероссийской выставке в Волгоградской области мы продемонстрировали наши возможности и уверены, что беспилотники станут надежным помощником российских аграриев", — прокомментировал генеральный директор компании "Транспорт будущего Самара" Илья Сидоров.

Церемония открытия "Дня поля-2025" ознаменовалась уникальной акцией: агродрон С-80 массой больше 30 кг впервые поднял в воздух российский флаг размером 3×5 метров.

Выставка "День поля" — одно из главных отраслевых мероприятий года и экспертная площадка для обмена опытом, поиска деловых контактов и знакомства с достижениями отрасли. Масштабная экспозиция расположилась на площади более 70 гектаров и представляет новейшие агротехнологии, современную сельхозтехнику, лучшие сорта и гибриды культур, удобрения и средства защиты растений.

Участниками выставки стали ведущие российские компании, зарубежные партнёры, аграрии и эксперты отрасли. В деловой программе "Всероссийского дня поля — 2025" запланировано обсуждение ключевых задач, стоящих перед отраслью растениеводства, с участием представителей власти, науки и бизнеса.