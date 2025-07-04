"Транспорт будущего" показали "День поля-2025" с высоты агродрона

Компания "Транспорт будущего" принимает участие во всероссийском "Дне поля-2025" — крупнейшей агропромышленной выставке страны, которая проходит в Волгоградской области с 3 по 5 июля. На мероприятии продемонстрировали возможности агродрона С-80, который обработал поле совместно с самоходным опрыскивателем "Туман".
Беспилотник способен распылять удобрения и средства защиты растений, обладая грузоподъемностью до 40 килограммов и обрабатывая до 18 гектаров земли за час полета. Также участники выставки смогли увидеть практическое использование агродрона в реальной ситуации — беспилотник в паре с самоходным опрыскивателем "Туман" обработал поле, продемонстрировав преимущества применения технологий в сельском хозяйстве.
"Агропромышленный сектор играет ключевую роль в экономике страны, поэтому компания "Транспорт будущего" стремится внести свой вклад в его развитие. На всероссийской выставке в Волгоградской области мы продемонстрировали наши возможности и уверены, что беспилотники станут надежным помощником российских аграриев", — прокомментировал генеральный директор компании "Транспорт будущего Самара" Илья Сидоров.
Церемония открытия "Дня поля-2025" ознаменовалась уникальной акцией: агродрон С-80 массой больше 30 кг впервые поднял в воздух российский флаг размером 3×5 метров.
Выставка "День поля" — одно из главных отраслевых мероприятий года и экспертная площадка для обмена опытом, поиска деловых контактов и знакомства с достижениями отрасли. Масштабная экспозиция расположилась на площади более 70 гектаров и представляет новейшие агротехнологии, современную сельхозтехнику, лучшие сорта и гибриды культур, удобрения и средства защиты растений.
Участниками выставки стали ведущие российские компании, зарубежные партнёры, аграрии и эксперты отрасли. В деловой программе "Всероссийского дня поля — 2025" запланировано обсуждение ключевых задач, стоящих перед отраслью растениеводства, с участием представителей власти, науки и бизнеса.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами