Артист Самарской области Владимир Сапрыкин награжден медалью "За труды в культуре и искусстве"

Заслуженный артист Самарской области, актер Самарского академического театра драмы Владимир Сапрыкин награжден медалью "За труды в культуре и искусстве". Об этом сообщает пресс-служба областного минкульта.
"За труды в культуре и искусстве" — государственная награда Российской Федерации, учрежденная Указом Президента РФ.
Сапрыкин является ведущим артистом театра, постоянно занят в текущем репертуаре, пользуется большим авторитетом у своих коллег и огромной популярностью у публики. Многие годы работы актера на самарской сцене свидетельствуют об исключительном умении артиста создавать глубокие, запоминающиеся характеры, при этом постигая и воплощая авторскую стилистику образов.
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.