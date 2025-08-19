Артист Самарской области Владимир Сапрыкин награжден медалью "За труды в культуре и искусстве"

Заслуженный артист Самарской области, актер Самарского академического театра драмы Владимир Сапрыкин награжден медалью "За труды в культуре и искусстве". Об этом сообщает пресс-служба областного минкульта.

"За труды в культуре и искусстве" — государственная награда Российской Федерации, учрежденная Указом Президента РФ.

Сапрыкин является ведущим артистом театра, постоянно занят в текущем репертуаре, пользуется большим авторитетом у своих коллег и огромной популярностью у публики. Многие годы работы актера на самарской сцене свидетельствуют об исключительном умении артиста создавать глубокие, запоминающиеся характеры, при этом постигая и воплощая авторскую стилистику образов.