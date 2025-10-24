16+
Театр Культура

Президент Абхазии встретился с художественным руководителем Шостакович Опера Балет

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
20 октября в Сухуме Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижёр Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича, в составе делегация членов жюри и экспертов второго этапа IV Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба удостоен чести быть принятым президентом Республики Абхазия Бадрой Гунба.

Фото: пресс-служба президента Республики Абхазия

Президент, обратившись к Евгению Хохлову, подчеркнул значимость развития культурных связей между народами и просил передать губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву предложение о расширении сотрудничества в развитии культурных связей наших регионов.

Бадра Гунба рассказал, что сам долгое время работал в Саратовской области, Поволжье для него регион очень близкий, и он будет рад, если творческие коллективы Самарской области будут чаще приезжать в Абхазию.

В ответном слове Евгений Хохлов заверил, что обязательно передаст Вячеславу Федорищеву пожелания президента Абхазии и уверен, что глава региона откликнется на них.

Конкурс-лаборатория Алисы Гицба проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Республики Абхазия.

