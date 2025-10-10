СамАрт приглашает посетить театр с выгодой 50% по Пушкинской карте

СамАрт приглашает студентов посетить спектакли, билеты на которые можно приобрести с 50% скидкой по Пушкинской карте.
Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно при покупке ввести промокод "ПУШКА" на скидку 50%.
В октябре можно посмотреть спектакли на любой вкус:
Современное прочтение классики:
"Буря" (16+)
11 и 12 октября в 17:00
Исследуем театральную кухню:
"Темные аллеи" (16+)
15 октября в 18:00
Последние комментарии
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.