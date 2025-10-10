16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СамАрт приглашает посетить театр с выгодой 50% по Пушкинской карте В Бангкоке проходят масштабные гастроли Шостакович Опера Балет Шостакович Опера Балет начинает гастроли на XXVII Международном фестивале музыки и танца Актеры театра "Грань" прочитают хулиганские стихи в "ЗИМ Галерее" Гастроли Шостакович Опера Балет прошли на Новой сцене Большого театра в Москве

Театр Культура

СамАрт приглашает посетить театр с выгодой 50% по Пушкинской карте

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

СамАрт приглашает студентов посетить спектакли, билеты на которые можно приобрести с 50% скидкой по Пушкинской карте.

Фото: театр СамАрт

Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно при покупке ввести промокод "ПУШКА" на скидку 50%.

В октябре можно посмотреть спектакли на любой вкус:

Современное прочтение классики:

"Буря" (16+)

11 и 12 октября в 17:00

Исследуем театральную кухню:

"Темные аллеи" (16+)

15 октября в 18:00

Гид потребителя

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2