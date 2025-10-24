16+
Театр Культура

Не стало заслуженного артиста Юрия Машкина

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Заслуженный артист РСФСР Юрий Анатольевич Машкин ушел из жизни на 85-м году.

Фото: министерство культуры Самарской области

Его театральная карьера началась в раннем возрасте и охватила множество театров по всей стране, включая Кемерово, Пермь, Челябинск и Ленинград.

Юрий Машкин долгое время служил в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького, где оставил яркий след, сыграв множество запоминающихся ролей, и стал любимцем зрителей. Его многолетняя деятельность на сцене служила примером преданности искусству и трудолюбию.

 

