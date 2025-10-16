16+
Театр

Марийский театр юного зрителя приедет в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 23 по 25 октября в Тольятти пройдут "Большие гастроли" Марийского театра юного зрителя, организованные РОСКОНЦЕРТом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

На сцене театра юного зрителя "Дилижанс" покажут спектакли "Солнце над моим Донбассом", "Петр и Феврония" и "Сказки дядюшки Римуса".

Министр культуры РФ Ольги Любимовой говорит: "Главная цель Всероссийского гастрольно-концертного плана — познакомить как можно больше жителей страны с творчеством национальных коллективов и театров. Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, и мы безумно рады, что наша творческая семья постоянно растет. Так наши уникальные культурные традиции, музыкальные и театральные школы не только сохраняются, но и обретают новых поклонников по всей России".

Программа:

23 октября, 19:00 — "Солнце над моим Донбассом" (12+), 1 час 30 мин. (без антракта).

Пронзительная военная драма, основанная на одноименной пьесе Валерия Боталова, получившей признание Гильдии драматургов России. Спектакль переносит зрителя в эпицентр трагических событий 2014 г. на Донбассе, когда гражданская война разделила семьи и судьбы. В центре сюжета — молодой донецкий поэт, который, движимый чувством долга и любви к родине, оставляет мирную жизнь и отправляется на фронт, чтобы защитить родную землю от наступающего хаоса. Но судьба готовит ему суровые испытания: спасая любимую девушку и школу от взрыва, он оказывается в плену у диверсионной группы бандеровцев. Спектакль "Солнце над моим Донбассом" — честный и бескомпромиссный рассказ о войне, героизме, предательстве и любви, о том, как хрупка человеческая жизнь в вихре исторических событий.

24 октября, 19:00 — "Петр и Феврония" (12+), 1 час 40 мин.

Спектакль "Петр и Феврония", вдохновленный древнерусской повестью Ермолая-Еразма, рассказывает историю любви, преодолевающей все преграды. Князь Петр, страдающий от тяжелой болезни, находит исцеление и истинную любовь в лице простой крестьянки Февронии. Это повесть о верности, мудрости и духовной красоте, где переплетаются языческие мотивы и православные ценности, создавая уникальный сюжет.

25 октября, 11:00 и 17:00 — "Сказки дядюшки Римуса" (0+), 50 мин.

В спектакле "Сказки дядюшки Римуса" оживают самые яркие и поучительные истории, вдохновленные циклом американского писателя и фольклориста Джоэля Чендлера Харриса. Зрителей ждет встреча с колоритными персонажами: коварным Братцем Лисом, добродушным, но простоватым Братцем Медведем, свирепым Братцем Волком, болтливой Сестрицей Лягушкой, мудрым Братцем Черепахой, неугомонным Братцем Воробьем и с главным героем — находчивым и неунывающим Братцем Кроликом.

