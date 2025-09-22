В Самаре пройдет фестиваль, посвященный Антону Чехову

В Самарском театре драмы 6 октября пройдет Фестиваль Академии кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова "Русские классики. К 165-летию А.П.Чехова. Метаморфозы-2025". Спецпроект проводится в год 165-летия писателя посвящен жизни и творчеству Антона Чехова.

Программа фествиаля:

• 12:00-13:30 - практический мастер-класс по актерскому мастерству театрального режиссера Михаила Милькиса "Импровизация как основа построения действия" (16+).

• 5:00-16:30 - лекция о жизни и творчестве Антона Чехова "Врут все: воспоминания об А.П.Чехове и метаморфозы современности" и показ документального фильма "А.П.Чехов. Писатель на все времена" (12+). Лектор - заведующий отделом "Дом-музей А.П.Чехова" ГМИРЛИ им. В.И.Даля, ученый секретарь Чеховской комиссии РАН, кандидат филологических наук Эрнест Орлов.

Экспериментальная сцена (Самара, пл. Чапаева, 1).

Предварительная регистрация по ссылке.

• 18:00-19:00 - биографическая выставка "Чехов. Линия жизни", организованная совместно с Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником А. П. Чехова "Мелихово" (12+).

Выставка рассказывает о ключевых моментах жизни писателя от рождения до последних дней и освещает четыре основных периода жизни и творчества писателя (Таганрог, Москва, Мелихово, Ялта) и поездку писателя на Сахалин.

• 19:00-20:30 - показ спектакля "Метаморфозы. Святая простота". В год 165-летия А.П.Чехова (12+).

Академия Н. С. Михалкова представляет сценическое воплощение произведений А.П.Чехова из цикла "Метаморфозы" в исполнении актеров-выпускников Академии Н.С.Михалкова. Главный режиссер Никита Михалков, режиссеры-педагоги Александр Ведменский, Софья Куцерубова и Тамара Разоренова. Спектакль-конструктор представляет собой литературно-сценический коллаж рассказов Чехова ("Святая простота", "Княгиня", "Злоумышленник", "Учитель словесности", "Драма", "Спать хочется", "Верочка", "Хороший конец").

"Надеюсь, что спектакль из цикла "Метаморфозы" - бренда нашей Академии - вновь не оставит никого из зрителей равнодушными. Традиционно мы обратимся к произведениям великого Антона Павловича Чехова и попробуем передать на сцене всю палитру эмоций и тонкость смыслов, заложенных в его рассказах. Мы намеренно не берем драматургические произведения, обладающие четким замыслом и определенным сюжетным действием. Нам интереснее искать глубину текста и едва уловимые нюансы взаимоотношений характеров персонажей. Именно благодаря удивительной лаконичности его прозы перед нами встает невероятно сложная, но увлекательная и захватывающая задача - найти новые оттенки актерской игры и выразительности, чтобы как можно точнее передать все то, что заложено в его произведениях", - отмечает главный режиссер спектакля Никита Михалков.

В ролях - Владимир Безумов, Юлия Безумова, Милана Делавер, Анастасия Ирлык, Богдан Илларионов, Алексей Молодых, Варвара Ножко, Алина Соколова, Вячеслав Севостьянов.

Передвижной фестиваль одного дня, посвященный русским классикам, проводится с 2018 г. при поддержке Министерства культуры РФ в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры" федерального проекта "Развитие искусства и творчества". Спецпроект охватил 30 городов России, общее количество участников мероприятий более 30 тыс. человек. В 2025 г. фестиваль одного дня пройдет в Зеленограде (Москва), Химках, Ульяновке, Самаре и Уфе и станет площадкой для общения и культурного обмена с регионами России. Организатор - АНО ДПО "Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова". Музейные партнеры проекта: ГАУК МО "Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П.Чехова "Мелихово", ФГБУК "Государственный музей истории российской литературы имени В.И.Даля".