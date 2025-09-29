Гастроли Шостакович Опера Балет прошли на Новой сцене Большого театра в Москве

23–24 сентября Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича на Новой сцене Большого театра России в рамках Десятого фестиваля музыкальных театров России "Видеть музыку" представил спектакль "Балеты Императорского двора": "Роман Бутона розы" Риккардо Дриго и "Времена года" Александра Глазунова. Художественный руководитель и главный дирижер — Евгений Хохлов, художественный руководитель балета Юрий Бурлака.

Показы прошли под управлением Евгения Хохлова: "С оглушительным успехом завершились гастроли на Новой сцене Большого театра труппы Шостакович Опера Балет! Два дня мы показывали наши спектакли "Балеты Императорского двора" при полных залах и встретили очень теплый прием у московской публики! Эти гастроли стали возможны благодаря приглашению Маэстро Валерия Абисаловича Гергиева и фестиваля "Видеть музыку" в лице Георгия Георгиевича Исаакяна. Поздравляю всю труппу театра с грандиозным успехом, вами гордится Самара! Выражаю благодарность от всего коллектива всем, кто принимал участие в организации гастролей, благодарю за поддержку министерство культуры региона!".

Фантастический балет в одном действии "Роман Бутона розы" Риккардо Дриго подготовил Мариус Петипа в 1904 году для Эрмитажного театра, но постановка не состоялась. Мировая премьера прошла в 1919 году на сцене Мариинского театра в бенефисе Риккардо Дриго. Балетмейстер-постановщик — Александр Чекрыгин.

Партии 23 и 24 сентября исполнили: Роза — Ксения Овчинникова, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области; Лилия — Ульяна Шибанова; Настурция — Полина Чеховских; Маргаритка — Марина Накадзима; Сфинкс — Педро Сеара; Старая бабочка — Дмитрий Петров; Паж — Максим Морозов.

Дирижер — Евгений Хохлов.

Балетмейстер-постановщик и автор новой хореографической редакции — заслуженная артистка России Наталья Воскресенская (2025).

Либретто Натальи Воскресенской по мотивам оригинального сценария Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа (2025).

Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Художник-постановщик — лауреат Российской Национальной театральной премии "Золотая Маска" Альона Пикалова.

Художник по костюмам — лауреат Российской Национальной театральной премии "Золотая Маска" Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского, 1903).

Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова.

Аллегорический балет в одном действии Александра Глазунова "Времена года" в хореографии Мариуса Петипа впервые был представлен на сцене Эрмитажного театра в 1900 году (Санкт-Петербург).

Партии 23 и 24 сентября исполнили: Зима — Ольга Савельева; Мороз — Сергей Гаген; Снег — Витория Мартини; Лед –Анастасия Голощапова; Град — Софья Туманова; Иней — Марина Накадзима; Весна — Анна Дробышева; Зефир — Николай Выломов; Роза — Екатерина Фатеева; Ласточка — Аяка Тоесима; Лето — Ульяна Шибанова; Колос — Полина Чеховских; Фавн — Педро Сеара; Зефир — Николай Выломов; Осень — Юлия Мамутина; Вакханка — Вероника Землякова, заслуженная артистка Самарской области; Вакх — Дмитрий Петров; Фавн — Светлин Стоянов.

Дирижер — Евгений Хохлов.

Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик и дирижер проекта — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов.

Постановка наставника-куратора проекта "Русский балет навсегда" заслуженной артистки России Марианны Рыжкиной и победителей фестивального проекта "Русский балет навсегда" Благотворительного фонда Илзе Лиепа Елизаветы Мазуркевич, Лилии Симоновой, Даниила Благова.

I картина "Зима". Балетмейстер-постановщик — лауреат международных конкурсов Елизавета Мазуркевич.

II картина "Весна". Балетмейстер-постановщик — лауреат международных конкурсов Лилия Симонова.

III картина "Лето". Балетмейстер-постановщик — наставник-куратор проекта "Русский балет навсегда" заслуженная артистка России Марианна Рыжкина.

IV картина "Осень". Балетмейстер-постановщик — лауреат международных конкурсов Даниил Благов.

Художник-постановщик и художник по костюмам — заслуженный артист Республики Башкортостан Иван Складчиков.

Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова.

Премьера в Самарском театре оперы и балета состоялась 30 марта 2025 г.

В ближайшее время театр отправится на гастроли в Таиланд, где с 7 по 12 октября в Бангкоке на Международном фестивале танца и музыки под управлением художественного руководителя и главного дирижера Евгения Хохлова покажет четыре своих знаковых спектакля: оперы "Аида" Джузеппе Верди и "Флория Тоска" Джакомо Пуччини в постановке Юрия Александрова; балет-притчу Юрия Смекалова на музыку Михаила Крылова "Три маски короля"; балет-феерию "Щелкунчик" Петра Чайковского в постановке и новой хореографической редакции Юрия Бурлака.

В декабре Шостакович опера балет на сцене Большого театра Беларуси откроет Минский международный Рождественский оперный форум оперой "Мастер и Маргарита" Сергея Слонимского в постановке Юрия Александрова под управлением художественного руководителя театра и дирижера-постановщика спектакля Евгения Хохлова.