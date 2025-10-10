В Бангкоке проходят масштабные гастроли Шостакович Опера Балет

7 и 9 октября Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича представил первые спектакли в рамках 27-го Международного музыкального фестиваля музыки и танца в Бангкоке (Таиланд).

Напомним, что с 7 по 12 октября на сцене Thailand Cultural Center под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Евгения Хохлова театр представит четыре свои лучшие постановки: опера "Флория Тоска", опера "Аида", балет-притча "Три маски короля" и балет-феерия "Щелкунчик".

Особым событием гастролей станет благотворительный приём для нуждающихся Королевы Таиланда 12 октября, в рамках которого на сцене Thailand Cultural Center в качестве подарка гостям будет показан первый акт самарской постановки балета-феерии П. И. Чайковского "Щелкунчик".

Джаспал Сингх Уберой, президент фестиваля: "За последние пять лет я видел множество выступлений самарского театра. "Тоска" и "Аида" — это прекрасные произведения. Я говорю людям в Москве, в Санкт-Петербурге и по всему миру, что мы нашли произведения высокого уровня. Сцена, декорации — это невозможно ни с чем сравнить".

Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижёр Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича: "Это большая честь и огромная радость представлять Россию и Самарской регион на таком престижном международном фестивале. Мы удостоились чести показать наши прекрасные оперы и балеты. Это здорово, что есть возможность продемонстрировать русскую культуру во всем её многообразии, показать то, что может самарский театр".

Евгений Томихин, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Таиланд: "Это всегда большой праздник не только для нас, кто здесь находится по долгу службы, но и для наших таиландских друзей. И в этом году cамарский театр, конечно же, бьет рекорды, потому что пять представлений на одной неделе. И многие мои таиландские знакомые просто счастливы, что вся неделя будет занята культурой, великолепными произведениями. Я поздравляю cамарский театр с таким замечательным началом гастролей".

7 октября в опере Джакомо Пуччини "Флория Тоска" партии исполнили: Татьяна Ларина, заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Самарской области — Тоска; Иван Волков — Марио Каварадосси; Степан Волков — Скарпиа; Иван Григорьев — Чезаре Анджелотти; Ренат Латыпов — Ризничий и Шарроне; Анатолий Невдах — Сполетта; Артем Камалитдинов — Тюремщик.

Опера прошла в музыкальном сопровождении симфонического оркестра Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

За дирижёрским пультом — Евгений Хохлов.

Режиссёр-постановщик — Юрий Александров; дирижёр-постановщик — Александр Анисимов; художник-постановщик — Вячеслав Окунев; хормейстер-постановщик — Ольга Сафронова; художник по свету — Ирина Вторникова.

9 октября бангкокские зрители увидели в исполнении самарской труппы оперу "Аида" Джузеппе Верди.

Главные партии исполнили: Аида — Ольга Добрыдина; Радамес — Сергей Абабкин, приглашенный солист; Амнерис — Светлана Каширина; Амонасро — Степан Волков; Рамфис — Иван Григорьев; Царь Египта — Артём Камалитдинов; Жрица — Софья Коляда; Гонец — Владислав Новичков.

Опера прошла в музыкальном сопровождении симфонического оркестра Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.

Дирижёр — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов.

Режиссер-постановщик — Юрий Александров; дирижёр-постановщик — Александр Анисимов; художник-постановщик — Вячеслав Окунев; хормейстер — Валерия Навротская; балетмейстер-постановщик — Ирина Шаронова.

Сегодня, 10 октября, на сцене Thailand Cultural Center будет представлен балет-притча Юрия Смекалова на музыку Михаила Крылова "Три маски короля".

Исполняется под фонограмму.

Главные партии исполнят: Король Юлий — Сергей Гаген; Эмма — Вероника Землякова, заслуженная артистка Самарской области; Главный советник Конор — Екатерина Фатеева; Двойник Юлия — Олеся Графинина; Министры — Илья Черкасов, Светлин Стоянов, Дмитрий Сагдеев, Максим Маренин, Николай Выломов.

Композитор — Михаил Крылов; автор идеи — Вячеслав Заренков; либретто Вячеслава Заренкова и Юрия Смекалова.

Мировая премьера: 15 февраля 2019, САТОБ.

Хореограф-постановщик — Юрий Смекалов; дирижёр-постановщик — Евгений Хохлов; художник-постановщик — Вячеслав Окунев; художник по свету — Ирина Вторникова; оркестровка — Даниил Пильчен; саунд-продюсер, автор электронной части и композиции "Шаманы" — Влад Жуков; художник по видеоконтенту — Виктория Злотникова.

11 и 12 октября гастроли завершатся показом балета-феерии Петра Чайковского "Щелкунчик" в постановке заслуженного артиста России Юрия Бурлака.

Балет пройдет в музыкальном сопровождении Королевского Бангкокского симфонического оркестра.

Дирижёр — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов.

Напомним, гастроли имеют большое значение не только для самого театра и Самарской области, но и для России в целом. Культурная дипломатия — это важный инструмент, способствующий развитию и укреплению международных связей России, продвижению российской культуры за пределами страны.