Театр Культура

Шостакович Опера Балет начинает гастроли на XXVII Международном фестивале музыки и танца

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
7 октября Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича покажет первый спектакль в рамках 27-го Международного музыкального фестиваля музыки и танца в Бангкоке (Таиланд).

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Напомним, что с 7 по 12 октября на сцене Thailand Cultural Center под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Евгения Хохлова театр представит четыре свои лучшие постановки: опера "Флория Тоска", опера "Аида", балет-притча "Три маски короля" и балет-феерия "Щелкунчик".

Гастроли имеют большое значение не только для самого театра и Самарской области, но и для России в целом. Культурная дипломатия — это важный инструмент, способствующий развитию и укреплению международных связей России, продвижению российской культуры за пределами страны.

В ноябре 2023 года в рамках пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума президент РФ Владимир Путин отметил значимость проведения данного фестиваля, как заметного события в мире искусства, а также назвал особыми отношения между Россией и Таиландом.

Особым событием гастролей станет благотворительный приём для нуждающихся Королевы Таиланда 12 октября, в рамках которого на сцене Thailand Cultural Center в качестве подарка гостям будет показан первый акт самарской постановки балета-феерии П. И. Чайковского "Щелкунчик".

В 2015 году Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича уже принимал участие в Международном фестивале музыки и танца с двумя спектаклями (опера "Князь Игорь" А.Бородина, опера "Флория Тоска" Дж.Пуччини) и гала-концертом.

Джаспал Сингх Уберой, президент фестиваля: "Добро пожаловать, спасибо, что приехали в Бангкок! Кто-то из вас уже был здесь раньше, но люди, которые придут на наши спектакли, это уже другая аудитория, за 10 лет она поменялась. Хэдлайнером 27-го фестиваля являются спектакли "Флория Тоска" и "Аида". И это правда. Наши зрители ждут их с нетерпением. Я желаю вам счастливого пребывания в Бангкоке и прекрасного выступления".

Евгений Томихин, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Таиланд: "Уже не первый год я являюсь свидетелем замечательного фестиваля музыки и танца в Бангкоке. Каждый год, благодаря господину Уберою и его команде, обязательно приезжают коллективы из России. Это титаническая работа, которую они делают на высоком уровне.

Я очень рад, что Самарский театр оперы и балета сюда приехал. У вас фантастическая программа — пять спектаклей. Такое редко бывает, чтобы какой-то один коллектив представил пять своих спектаклей — и опера, и балет. Уверен, публика вас вознаградит аплодисментами. Я хочу также поздравить всех с этим важным событием — вы привезли российскую культуру. Это важно! Вы — мостик между следующим годом культурных обменов России и Таиланда".

Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича: "От имени всего коллектива театра, от тех, кто приехал и делал эти гастроли, хочу поблагодарить господина Убероя и всех, кто причастен к организации гастролей и нас так гостеприимно встретил. Поблагодарить и выразить надежду на дальнейшее тесное творческое сотрудничество".

