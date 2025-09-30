16+
Театр Культура

Самарский театр оперы и балета выступит на фестивале в Бангкоке

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 7 по 12 октября Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича примет участие в 27-м Международном музыкальном фестивале в Бангкоке (Таиланд).

Фото: театр оперы и балета

На сцене Thailand Cultural Center под управлением художественного руководителя и главного дирижера Евгения Хохлова театр покажет четыре постановки: опера "Флория Тоска", опера "Аида", балет-притча "Три маски короля" и балет-феерия "Щелкунчик".

В ноябре 2023 г. в рамках пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума президент России Владимир Путин отметил значимость проведения этого фестиваля, как заметного события в мире искусства, а также назвал особыми отношения между Россией и Таиландом.

Особым событием гастролей станет благотворительный прием для нуждающихся Королевы Таиланда 12 октября, в рамках которого на сцене Thailand Cultural Center в качестве подарка гостям покажут первый акт самарской постановки балета-феерии П. И. Чайковского "Щелкунчик".  

В 2015 г. Самарский театр оперы и балета уже принимал участие в фестивале музыки и танца с двумя спектаклями (опера "Князь Игорь" А. Бородина, опера "Флория Тоска" Дж. Пуччини) и гала-концертом. 

