Самарский театр оперы и балета выступит на фестивале в Бангкоке

С 7 по 12 октября Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича примет участие в 27-м Международном музыкальном фестивале в Бангкоке (Таиланд).

На сцене Thailand Cultural Center под управлением художественного руководителя и главного дирижера Евгения Хохлова театр покажет четыре постановки: опера "Флория Тоска", опера "Аида", балет-притча "Три маски короля" и балет-феерия "Щелкунчик".

В ноябре 2023 г. в рамках пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума президент России Владимир Путин отметил значимость проведения этого фестиваля, как заметного события в мире искусства, а также назвал особыми отношения между Россией и Таиландом.

Особым событием гастролей станет благотворительный прием для нуждающихся Королевы Таиланда 12 октября, в рамках которого на сцене Thailand Cultural Center в качестве подарка гостям покажут первый акт самарской постановки балета-феерии П. И. Чайковского "Щелкунчик".

В 2015 г. Самарский театр оперы и балета уже принимал участие в фестивале музыки и танца с двумя спектаклями (опера "Князь Игорь" А. Бородина, опера "Флория Тоска" Дж. Пуччини) и гала-концертом.