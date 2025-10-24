В "СамАрте" состоится премьера спектакля "Дом, в котором..." по роману Мариам Петросян

В пятницу, 31 октября, в 18:00 в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" (ул. Льва Толстого, 109) пройдет премьера спектакля "Дом, в котором…" (12+) по роману Мариам Петросян.

"СамАрт" продолжает знакомить зрителями с лучшими образцами современной литературы. 10 лет назад именно в Самарском театре юного зрителя впервые в России была поставлена "Манюня" Наринэ Абгарян. В этом году впервые на театральной сцене — бестселлер Мариам Петросян — роман "Дом, в котором…".

"СамАрт" — первый театр, который придумал, как создать мир Дома и передать любовь к его обитателям. Спектакль по мотивам романа Мариам Петросян — для подростков и о подростках. Автор писала "Дом" на протяжении практически 20 лет. И ее история сразу получила положительные отзывы читателей и критиков. Роман вышел в финал премии "Национальный бестселлер", номинирован на "Большую книгу". У книги "Дом, в котором…" большое количество поклонников, вокруг него образуются фандомы, ее героев рисуют и делают героями фан-артов.

"Дом, в котором…" — первый спектакль, который ставит в Самаре одна из самых самобытных и востребованных сегодня в стране молодых режиссеров Сойжин Жамбалова. Сценография, музыка и пластика в ее спектаклях равновелики с режиссурой. Вместе с Сойжин над "Домом, в котором…" работают художник Надя Скоморохова, драматург Виктория Костюкевич, композитор Дахалэ Жамбалов, хореограф Мария Сиукаева, художник по свету Анна Короткова, видеохудожник Егор Харламов.

Дом, в котором идет речь в спектакле, стоит на окраине города, между двумя мирами. В Сером Доме живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Каждого Дом принимает или отвергает. У каждого здесь есть своя тайна и особая роль. Дом меняет судьбу любого, кто попадает в него. Здесь стираются границы между вымыслом и реальностью. Режиссер и актеры попробуют вместе проникнуть в магическое пространство и заберут туда своих зрителей.

Премьерные показы пройдут 31 октября в 18:00, 1 ноября в 17:00 и 2 ноября в 14:00.

31 октября в 17:00 перед спектаклем психологи Вероника Чуванова и Лариса Панарина проведут паблик-ток, посвященный роману Мариам Петросян "Дом, в котором…". В фойе театра откроется выставка иллюстраций к книге. После спектакля пройдет обсуждение со зрителями (модератор — театральный критик Мила Денева).

1 ноября в 16:00 (за час до начала спектакля) — лекция "Творческий метод Сойжин Жамбаловой" (лекцию читает театральный критик, куратор спецпроектов РАМТа, заместитель художественного руководителя Театра Маяковского (г. Москва) Мила Денева.