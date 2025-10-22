16+
Спектакль о Самаре показали на фестивале "Уроки режиссуры" в Москве

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 21 октября, Самарский академический театр драмы им. М. Горького показал спектакль Дмитрия Крестьянкина "НА ДНЕ.DOC" на IХ фестивале "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" в Москве.

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

Кусочек Самары развернули на сцене Московского академического театра им. Вл. Маяковского на Сретенке.

Самарская премьера спектакля состоялась на экспериментальной сцене театра драмы 26 марта 2024 года. Постановка автора и режиссера Дмитрия Крестьянкина в жанре "документальный спектакль" — не свежее прочтение Горького, а самостоятельный и самодостаточный проект, обыгрывающий название одной из визитных карточек Самары. 

Дмитрий Крестьянкин высоко оценил возможность гастролей в столицу: "Я думаю, что это крутая возможность познакомить людей из Москвы с Самарой, в которой они никогда не были. Надеюсь, что потом они приедут купаться в Волге. И интересно посмотреть, как работает спектакль вне родных стен. Уже был выезд с этим спектаклем в Тюмень, но в столицу выехать интересно, в первую очередь, актерам".

Московская публика приняла спектакль очень тепло, овации не смолкали долго. Зрительница Ольга Гамаюнова поделилась впечатлениями: "У меня случился диалог и с самой собой, и с актерами, и с режиссером, с его мыслями. Я не первый раз прихожу на спектакли Дмитрия Крестьянкина, и я в восторге. Спасибо актерам!"

"Уроки режиссуры" — единственный в мире фестиваль, в жюри которого входят только режиссеры. В конкурсной программе фестиваля этого года — спектакли молодых режиссеров. Объявление и награждение лауреатов премии фестиваля пройдет на торжественной церемонии закрытия.

