Спектакль о Самаре показали на фестивале "Уроки режиссуры" в Москве

Во вторник, 21 октября, Самарский академический театр драмы им. М. Горького показал спектакль Дмитрия Крестьянкина "НА ДНЕ.DOC" на IХ фестивале "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" в Москве.

Кусочек Самары развернули на сцене Московского академического театра им. Вл. Маяковского на Сретенке.

Самарская премьера спектакля состоялась на экспериментальной сцене театра драмы 26 марта 2024 года. Постановка автора и режиссера Дмитрия Крестьянкина в жанре "документальный спектакль" — не свежее прочтение Горького, а самостоятельный и самодостаточный проект, обыгрывающий название одной из визитных карточек Самары.

Дмитрий Крестьянкин высоко оценил возможность гастролей в столицу: "Я думаю, что это крутая возможность познакомить людей из Москвы с Самарой, в которой они никогда не были. Надеюсь, что потом они приедут купаться в Волге. И интересно посмотреть, как работает спектакль вне родных стен. Уже был выезд с этим спектаклем в Тюмень, но в столицу выехать интересно, в первую очередь, актерам".

Московская публика приняла спектакль очень тепло, овации не смолкали долго. Зрительница Ольга Гамаюнова поделилась впечатлениями: "У меня случился диалог и с самой собой, и с актерами, и с режиссером, с его мыслями. Я не первый раз прихожу на спектакли Дмитрия Крестьянкина, и я в восторге. Спасибо актерам!"

"Уроки режиссуры" — единственный в мире фестиваль, в жюри которого входят только режиссеры. В конкурсной программе фестиваля этого года — спектакли молодых режиссеров. Объявление и награждение лауреатов премии фестиваля пройдет на торжественной церемонии закрытия.