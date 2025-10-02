Актеры театра "Грань" прочитают хулиганские стихи в "ЗИМ Галерее"

В воскресенье, 5 октября, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет поэтико-биографическая читка "Хулиганы" (18+).

Актеры театра "Грань" Роман Пяткин и Василий Радченко в сопровождении гитариста Максима Рожкова станут проводниками в мир хулиганской поэзии, где страсть граничит с отчаянием, любовь — с ненавистью, а правда — с ложью. Вход свободный.

Читка приурочена к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина, которое отмечается 3 октября.

В исполнении артистов прозвучат стихи Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Саши Черного, Даниила Хармса, Владимира Высоцкого, Бориса Рыжего, Иосифа Бродского, Дмитрия Пригова и других поэтов. В процессе подготовки программы актеры обнаружили, что судьбы многих авторов удивительным образом схожи. Разнятся лишь детали.

В биографии почти каждого была работа дворником, грузчиком, истопником. А еще были психиатрические клиники, хулиганство, проблемы с алкоголем. И мистификации. Например, Венечка Ерофеев рассказывал, что в 1972 году написал роман "Дмитрий Шостакович", но у него украли рукопись в электричке. Исследователи его творчества долго искали пропавший роман, пока не поняли, что это вымысел.

Они пили, хулиганили, влюблялись, дрались в кровь. Они писали так, как дышали. И сгорали дотла. Потому что иначе не могли…

Программа состоит из нескольких блоков: "О любви и поэзии", "Поэтессы", "Бунтари и Россия", "О милиционерах и поэтах" и "Айда Пушкин…", потому что почти у каждого поэта найдется произведение, посвященное Александру Сергеевичу.

