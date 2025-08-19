16+
Происшествия

Следком проверит водителя из Тольятти, который грубо ведет себя с пассажирами автобуса

ТОЛЬЯТТИ. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
По информации, размещенной с социальных сетях, следователи СУ СК по Самарской области проводят проверку в Тольятти. Как говорится в сообщениях, в маршрутном автобусе Тольятти водитель необоснованно требует оплату проезда за малолетних детей, грубо ведет себя по отношению к пассажирам.

Также указывается на то, что в ходе конфликта с пассажиркой, он намеренно резко затормозил, в результате чего женщина ударилась головой о лобовое стекло. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

В ходе доследственной проверки будет опрошен представитель компании-перевозчика, а также водитель и пассажиры автобуса, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, проведены другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

