Следком проверит водителя из Тольятти, который грубо ведет себя с пассажирами автобуса

По информации, размещенной с социальных сетях, следователи СУ СК по Самарской области проводят проверку в Тольятти. Как говорится в сообщениях, в маршрутном автобусе Тольятти водитель необоснованно требует оплату проезда за малолетних детей, грубо ведет себя по отношению к пассажирам.
Также указывается на то, что в ходе конфликта с пассажиркой, он намеренно резко затормозил, в результате чего женщина ударилась головой о лобовое стекло. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.
В ходе доследственной проверки будет опрошен представитель компании-перевозчика, а также водитель и пассажиры автобуса, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, проведены другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
