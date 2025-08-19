НОВИКОМ поддержал спортивный праздник ко Дню Воздушного флота в Воронеже

Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) стал партнером масштабного спортивного проекта "Улетная зарядка вместе с Воронежским авиационным заводом", организованного филиалом ПАО "Ил"-ВАСО. Мероприятие, приуроченное ко Дню Воздушного Флота России, прошло в центральном парке города при поддержке Министерства спорта Воронежа и регионального отделения СоюзМаш России (ВРО СоюзМаш).

В "Улетной зарядке" приняли участие сотрудники Воронежского авиационного завода, представители банка НОВИКОМ (члены ВРО СоюзМаш) и горожане, присоединившиеся к празднику. Для участников подготовили насыщенную программу, включавшую разминку, интерактивные площадки и спортивные активности. Также для гостей работали электронный тир и зона аквагрима для самых маленьких.

"Мы рады уже второй раз участвовать в "Улетной зарядке". НОВИКОМ поддерживает спортивные инициативы, которые объединяют сотрудников предприятий и жителей региона, способствуют активному отдыху и укреплению командного духа. Это особенно важно в совместной работе с промышленными предприятиями, такими как наш прославленный авиационный завод", — отметил управляющий офисом НОВИКОМа в Воронеже, член ВРО СоюзМаш Илья Лазукин.

Атмосферу спортивного праздника создавали творческие и спортивные коллективы города. Студия бального танца "Виват" представила танцевальную программу, члены "Центра развития семейной акробатики" показали акробатические номера, клуб смешанных единоборств ВОЛОТ провел мастер-класс для детей. А спортивно-физкультурный клуб "Турбо Русич" устроил силовое шоу, где каждый желающий мог попробовать поднять штангу под руководством тренеров.

"Улетная зарядка" — это больше, чем спортивное событие. Проект объединяет жителей региона, создает площадку для общения и совместного времяпрепровождения, формирует привычку к здоровому образу жизни и показывает, что спорт может способствовать взаимодействию бизнеса и общества. Особенно важно, что мероприятие проводится при участии промышленных предприятий, демонстрируя их вклад в развитие региона и поддержку социальных инициатив", — подчеркнул председатель ВРО СоюзМаш Анатолий Кузнецов.

Завершился праздник розыгрышем призов от НОВИКОМа. Самые активные участники зарядки и мастер-классов получили памятные сувениры.