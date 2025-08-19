16+
Экономика и бизнес

Студенческий стартап из Самарской области получил федеральный грант на развитие производственного бизнеса

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Молодой предприниматель Тимофей Баушин из Тольятти стал одним из победителей федерального конкурса "Создай НАШЕ" и получил грант в размере одного миллиона рублей. Он направит полученные средства на развитие установки по уникальной технологии очистки автомобильных деталей.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В этом году Самарская область вошла в число регионов-лидеров по количеству победивших инициатив на конкурсе молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", организованного Агентством стратегических инициатив и Корпорацией МСП. Сразу три молодых предпринимателя из Самарской области вошли в число победителей.

"В Самарской области живут амбициозные и инициативные молодые предприниматели — они развивают свои проекты в самых разных сферах: производство, высокотех, креативные индустрии, туризм. Наша задача — поддержать их и предоставить возможности для роста и развития. И мы отмечаем, что молодежь активно пользуется созданными возможностями: участвует в региональных и федеральных конкурсах, получает гранты, повышает свои предпринимательские компетенции", — подчеркнул зампред правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Проект Тимофея Баушина — настоящий гаражный стартап, начавшийся с энтузиазма, самодельного оборудования и идеи, найденной на просторах интернета. В 2022 г., будучи студентом и заядлым автомобилистом, Тимофей увидел видеоролики о технологии очистки деталей от загрязнений и загорелся желанием создать такую установку самостоятельно.

"Первый образец вместе с другом собрали буквально из подручных материалов. Результат нас не устроил, и мы решили продать установку, а затем свернуть проект. Процесс продажи затянулся на полтора года. Однако буквально через месяц после покупки от клиента поступил заказ на еще одну установку", — рассказывает молодой предприниматель.

Команда приняла решение продолжить разработку, начали поступать стабильные заказы — по 2-3 установки в месяц. Параллельно Тимофей представил проект на конкурс "Студенческий стартап". Выигранный грант позволил закупить необходимое оборудование, профессиональные инструменты, провести небольшой ремонт в помещении и приступить к разработке сайта компании.

В 2025 г. Тимофей Баушин стал одним из 30 победителей федерального конкурса "Создай НАШЕ", получил грант в размере 1 млн рублей и стал участником образовательного бизнес-акселератора. Проект также получает поддержку Фонда содействия инновациям.

"Грант от конкурса "Создай НАШЕ" даст нам возможность усилить производство, улучшить качество оборудования и привлечь новых клиентов. Мы планируем направить средства на закупку оборудования, маркетинг и продвижение. Это ускорит развитие бизнеса и поможет сделать следующий серьезный шаг вперед", — отметил Тимофей Баушин.

На сегодня этот стартап входит в число трех компаний в России, которые производят установки по этой технологии. За счет продуманных инженерных решений команде удается снижать себестоимость и сроки производства по сравнению с конкурентами.

"Молодежное предпринимательство — один из драйверов развития малого и среднего бизнеса в России, который сегодня работает практически во всех отраслях экономики. Открываются новые высокотехнологичные производства, разрабатываются новые технологии, создается инфраструктура для повышения комфорта и качества жизни людей", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут на едином портале mybiz63.ru и в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

