Студенческий стартап из Самарской области получил федеральный грант на развитие производственного бизнеса

Молодой предприниматель Тимофей Баушин из Тольятти стал одним из победителей федерального конкурса "Создай НАШЕ" и получил грант в размере одного миллиона рублей. Он направит полученные средства на развитие установки по уникальной технологии очистки автомобильных деталей.

В этом году Самарская область вошла в число регионов-лидеров по количеству победивших инициатив на конкурсе молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", организованного Агентством стратегических инициатив и Корпорацией МСП. Сразу три молодых предпринимателя из Самарской области вошли в число победителей.

"В Самарской области живут амбициозные и инициативные молодые предприниматели — они развивают свои проекты в самых разных сферах: производство, высокотех, креативные индустрии, туризм. Наша задача — поддержать их и предоставить возможности для роста и развития. И мы отмечаем, что молодежь активно пользуется созданными возможностями: участвует в региональных и федеральных конкурсах, получает гранты, повышает свои предпринимательские компетенции", — подчеркнул зампред правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Проект Тимофея Баушина — настоящий гаражный стартап, начавшийся с энтузиазма, самодельного оборудования и идеи, найденной на просторах интернета. В 2022 г., будучи студентом и заядлым автомобилистом, Тимофей увидел видеоролики о технологии очистки деталей от загрязнений и загорелся желанием создать такую установку самостоятельно.

"Первый образец вместе с другом собрали буквально из подручных материалов. Результат нас не устроил, и мы решили продать установку, а затем свернуть проект. Процесс продажи затянулся на полтора года. Однако буквально через месяц после покупки от клиента поступил заказ на еще одну установку", — рассказывает молодой предприниматель.

Команда приняла решение продолжить разработку, начали поступать стабильные заказы — по 2-3 установки в месяц. Параллельно Тимофей представил проект на конкурс "Студенческий стартап". Выигранный грант позволил закупить необходимое оборудование, профессиональные инструменты, провести небольшой ремонт в помещении и приступить к разработке сайта компании.

В 2025 г. Тимофей Баушин стал одним из 30 победителей федерального конкурса "Создай НАШЕ", получил грант в размере 1 млн рублей и стал участником образовательного бизнес-акселератора. Проект также получает поддержку Фонда содействия инновациям.

"Грант от конкурса "Создай НАШЕ" даст нам возможность усилить производство, улучшить качество оборудования и привлечь новых клиентов. Мы планируем направить средства на закупку оборудования, маркетинг и продвижение. Это ускорит развитие бизнеса и поможет сделать следующий серьезный шаг вперед", — отметил Тимофей Баушин.

На сегодня этот стартап входит в число трех компаний в России, которые производят установки по этой технологии. За счет продуманных инженерных решений команде удается снижать себестоимость и сроки производства по сравнению с конкурентами.

"Молодежное предпринимательство — один из драйверов развития малого и среднего бизнеса в России, который сегодня работает практически во всех отраслях экономики. Открываются новые высокотехнологичные производства, разрабатываются новые технологии, создается инфраструктура для повышения комфорта и качества жизни людей", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.