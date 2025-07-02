На пути к роботизации: "Евротехника МПС" представила передовую агротехнику на Дне поля

Развитие сельского хозяйства идет по пути роботизации. Способствуют этому стремление решить проблему нехватки кадров, оптимизировать процессы и защитить людей от работы с химикатами. Какие решения уже есть, а какие ожидаются, Волга Ньюс рассказал генеральный директор компании "Евротехника МПС" Владимир Орлов на Дне поля и сенажа, который прошел в Кинельском районе.
"Евротехника МПС" специализируется на решениях для точного земледелия и высокоэффективных сельскохозяйственных машинах. В линейке продукции — посевная и почвообрабатывающая техника, оборудование для кормозаготовки, системы внесения материалов, автоматического вождения, разнообразные сервисы и программное обеспечение. Партнерами являются мировые лидеры в производстве оборудования, в том числе Trimble, MaterMacc, SIPTEC и PÖttinger.
Некоторые образцы "Евротехника МПС" привезла на День поля и сенажа. Среди них — сеялки производства MaterMacc, которые способны обеспечить высокую точность посева как подсолнечника, кукурузы и сои, так и мелкосемянных культур, в том числе пшеницы.
"Мы презентовали навесную сеялку, работающую по технологии Twin Row. С ее помощью осуществляется двухстрочный посев, что позволяет повысить урожайность до 20-25%", — рассказал генеральный директор компании "Евротехника МПС" Владимир Орлов.
Еще одним флагманом компании являются сеялки Terrasem производства PÖttinger, которые представляют собой посевные комплексы, способные выполнять за один проход несколько операций. Работать они могут как по традиционным культурам, так и по узкорядным — например, люцерне для животноводства.
Также "Евротехника МПС" представила участникам мероприятия оборудование для кормозаготовки. Например, косилки PÖttinger NOVACAT достаточно высокопроизводительны применительно к нашим равнинам и холмистой местности. Имеются в линейке и комбинации косилок, а также ворошилки, пресс-подборщики, валкообразователи.
Сейчас компания уделяет особое внимание развитию проектов цифровизации сельского хозяйства и продвижению инновационных технологий. Уже хорошо зарекомендовали себя системы автоматического вождения Vector, которые работают в связке со станциями RTK. Точность управления составляет до 2 см. Благодаря программному обеспечению обеспечивается возможность дистанционного контроля за работой техники и удаленного составления заданий.
Пользуются спросом и агродроны, которые облегчают работу по внесению средств защиты растений и удобрений после дождей, а также позволяют избежать вытаптывания. Производительность техники составляет до 22 га/ч. Опрыскивание производится на ширину до 10-11 метров.
"Сельское хозяйство идет по пути развития роботизации. Внедрение дронов — один из этапов этой работы. Также в нашей линейке есть наземные роботы, предназначенный для опрыскивания садов и виноградников. Надеемся, что в скором времени появятся новые образцы автономной сельскохозяйственной техники, в том числе комбайны, и мы сможем представить их нашим клиентам. Наша компания всегда смотрит вперед. Клиентам предлагаем хорошие программы финансирования, в том числе отсрочки до года без переплаты, лизинг и аренду", — отметил Владимир Орлов.
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Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами