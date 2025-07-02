На пути к роботизации: "Евротехника МПС" представила передовую агротехнику на Дне поля

Развитие сельского хозяйства идет по пути роботизации. Способствуют этому стремление решить проблему нехватки кадров, оптимизировать процессы и защитить людей от работы с химикатами. Какие решения уже есть, а какие ожидаются, Волга Ньюс рассказал генеральный директор компании "Евротехника МПС" Владимир Орлов на Дне поля и сенажа, который прошел в Кинельском районе.

"Евротехника МПС" специализируется на решениях для точного земледелия и высокоэффективных сельскохозяйственных машинах. В линейке продукции — посевная и почвообрабатывающая техника, оборудование для кормозаготовки, системы внесения материалов, автоматического вождения, разнообразные сервисы и программное обеспечение. Партнерами являются мировые лидеры в производстве оборудования, в том числе Trimble, MaterMacc, SIPTEC и PÖttinger.

Некоторые образцы "Евротехника МПС" привезла на День поля и сенажа. Среди них — сеялки производства MaterMacc, которые способны обеспечить высокую точность посева как подсолнечника, кукурузы и сои, так и мелкосемянных культур, в том числе пшеницы.

"Мы презентовали навесную сеялку, работающую по технологии Twin Row. С ее помощью осуществляется двухстрочный посев, что позволяет повысить урожайность до 20-25%", — рассказал генеральный директор компании "Евротехника МПС" Владимир Орлов.

Показали потенциал: репортаж с Дня поля и сенажа ПФО Парад техники, знакомство с новыми сортами российской селекции, обмен опытом друг с другом и знаковыми экспертами отрасли - сотни представителей АПК из разных регионов России собрались в Самарской области 26 июня на крупнейший агрофорум - День поля и сенажа ПФО. В этом году мероприятие состоялось в новом формате - в нем активно участвовали не только растениеводы, но и животноводы. Подробности - в нашем репортаже.

Еще одним флагманом компании являются сеялки Terrasem производства PÖttinger, которые представляют собой посевные комплексы, способные выполнять за один проход несколько операций. Работать они могут как по традиционным культурам, так и по узкорядным — например, люцерне для животноводства.

Также "Евротехника МПС" представила участникам мероприятия оборудование для кормозаготовки. Например, косилки PÖttinger NOVACAT достаточно высокопроизводительны применительно к нашим равнинам и холмистой местности. Имеются в линейке и комбинации косилок, а также ворошилки, пресс-подборщики, валкообразователи.

Сейчас компания уделяет особое внимание развитию проектов цифровизации сельского хозяйства и продвижению инновационных технологий. Уже хорошо зарекомендовали себя системы автоматического вождения Vector, которые работают в связке со станциями RTK. Точность управления составляет до 2 см. Благодаря программному обеспечению обеспечивается возможность дистанционного контроля за работой техники и удаленного составления заданий.

Пользуются спросом и агродроны, которые облегчают работу по внесению средств защиты растений и удобрений после дождей, а также позволяют избежать вытаптывания. Производительность техники составляет до 22 га/ч. Опрыскивание производится на ширину до 10-11 метров.

"Сельское хозяйство идет по пути развития роботизации. Внедрение дронов — один из этапов этой работы. Также в нашей линейке есть наземные роботы, предназначенный для опрыскивания садов и виноградников. Надеемся, что в скором времени появятся новые образцы автономной сельскохозяйственной техники, в том числе комбайны, и мы сможем представить их нашим клиентам. Наша компания всегда смотрит вперед. Клиентам предлагаем хорошие программы финансирования, в том числе отсрочки до года без переплаты, лизинг и аренду", — отметил Владимир Орлов.