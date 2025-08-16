Молодой водитель спровоцировал ДТП в Самаре, пострадал подросток

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 16 августа, около 17:30 на перекрестке улиц Индустриальной и Партизанской 19-летний водитель на "семерке" не уступил дорогу и допустил столкновение с Lada Priora.

Фото: ГУ МВД по Самарской области